Die Karriere von Ahmed Kutucu geriet zuletzt ins Straucheln, nun nimmt sie wieder richtig Fahrt auf. Der ehemalige Stürmer des FC Schalke 04 ist in Top-Form.

Ahmed Kutucu galt lange Zeit als größtes Talent der Schalker Knappenschmiede. 2011 wechselte er von Rot-Weiss Essen zum FC Schalke 04, mit 18 Jahren spielte der gebürtige Gelsenkirchener zum ersten Mal in der Champions League für die S04-Profis. Er traf in der Bundesliga beim FC Bayern München und wurde im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf (4:1) zum "Man of the Match" gekürt. Ein Karrierestart wie im Bilderbuch.

Seit der Saison 2020/21 spielte er dann aber in den sportlichen Überlegungen der Knappen keine Rolle mehr. Zunächst wurde er an Heracles Almelo in die Niederlande verliehen und nach seiner Rückkehr wechselte der Mittelstürmer dann zu Basaksehir FK. Weil Kutucu dort kaum Spielpraxis bekam (vier Pflichtspiele, ein Tor), wurde er für eineinhalb Jahre an den SV Sandhausen verliehen.

Im Juni 2023 folgte dann der Schritt in die zweite türkische Liga – zu Eyüpspor. Nach fünf Spieltagen lässt sich festhalten: Dieser Wechsel war genau die richtige Entscheidung.

Die Karriere des einstigen türkischen Nationalspielers kommt wieder deutlich in Fahrt.

Aufstieg ist das Ziel, Kutucu avanciert zum Matchwinner

Jetzt grüßt Kutucu mit Eyüpspor von der Tabellenspitze. Alle fünf Spiele konnten gewonnen werden und der Vorsprung auf Platz zwei, der ebenfalls zum Aufstieg berechtigen würde, beträgt bereits vier Punkte. Gegenüber RevierSport bestätigte der 23-Jährige, dass der Verein sich das Ziel Aufstieg gesetzt hat. Bislang liegt der Zweitligist bei dieser Mission voll auf Kurs.

Am Sonntagabend avancierte Kutucu beim Spitzenspiel in Genclerbirligi zum umjubelten Matchwinner. Zwar lag Eyüpspor früh mit 0:1 in Rückstand und drohte die Tabellenspitze zu verlieren, aber dann drehte der ehemalige Schalker richtig auf: Vorlage zum 1:1, eigener Treffer zum 2:1 und erneute Vorlage zum 3:1-Endstand. Platz eins in der Tabelle wurde somit gefestigt. Besser hätte die Partie aus Sicht des abschlussstarken Angreifers nicht laufen können.

Mit vier Saisontoren führt Kutucu aktuell die Torschützenliste der sogenannten 1. Lig an und ist der Unterschiedsspieler seiner Mannschaft. Die nächste Chance, seine starke Form zu untermauern, bietet sich am kommenden Freitag (22. September, 19 Uhr) beim Heimspiel gegen den noch sieglosen Tabellenletzten Ümraniyespor.