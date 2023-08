Transfer: 152 Zweitliga- und 50 Bundesligaspiele - Dieser Offensivspieler wechselt nach Polen

Immer mehr deutsche Profifußballer suchen ihr Glück über die deutschen Grenzen hinaus. So auch dieser bundesligaerfahrene Spieler, der nun in Polen unterschrieb.

In diesem Sommer-Transferfenster wechselten schon Sonny Kittel vom Hamburger SV zu Raków Czestochowa und Lawrence Ennali, der in der vergangenen Saison an Rot-Weiss Essen ausgeliehen war, von Hannover 96 zu Górnik Zabrze. Hier spielt er mit Weltmeister Lukas Podolski zusammen.

Gegen Podolski und Co. wird ab sofort auch Sebastian Kerk spielen. Der 29-jährige 152-malige deutsche Zweitligaspieler und 50-fache Bundesligaprofi wurde am Mittwoch (23. August) bei Widzew Lódz vorgestellt. Der Klub holte viermal (1981, 1982, 1996, 1997) die Polnische Meisterschaft. Bei Widzew spielte einst - in der Saison 2007/2008 - auch der deutsche Nationalspieler Uli Borowka (61).

"Ich habe meine ganze Karriere in Deutschland gespielt. Das wird sowohl für mich als auch meine Familie eine große Umstellung sein. Aber ich freue mich sehr darauf. Warum?", wird Kerk auf der Widzew-Homepage zitiert.

Kerk weiter: "Schau dir das Stadion aus. Ich habe das letzte Heimspiel gesehen und war von dem Publikum, von der Atmosphäre, die hier herrschte, schlichtweg begeistert. Ich kann es jetzt schon kaum abwarten, wenn ich vor diesen Fans auflaufen werde."

Kerk verriet auch, was in seinem Kopf vorging, als die Anfrage aus Lódz kam. Er sagt: "Das Erste, was mir in den Sinn kam, war: 'Ich werde diese Fans repräsentieren'. In den letzten Wochen, sogar Monaten, habe ich viele Nachrichten erhalten, die beinhalteten, dass ich nach Lódz wechseln soll. Und jetzt bin ich hier (lacht)."

Linksfuß Kerk verbrachte die letzten beiden Spielzeiten bei Hannover 96. Er stand auch beim VfL Osnabrück, SC Freiburg, 1. FC Nürnberg und 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag. Die meisten Spiele bestritt Kerk für Nürnberg (81 Begegnungen, sieben Tore, 18 Vorlagen) und Hannover (51 Partien, zwölf Treffer, fünf Assists). Nun werden die ersten Begegnungen für ihn in Polens Ekstraklasa folgen. Am Freitag (25. August, 20.30 Uhr) empfängt Widzew dann Slask Breslau.