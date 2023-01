Schalke profitiert: McKennie vor Wechsel in Premier League

Der Ex-Schalker Weston McKennie wird Juventus Turin wohl verlassen und in die Premier League nach Leeds wechseln. Schalke wird wohl profitieren.

In der Gerüchteküche brodelte es schon länger, nun scheint eine Entscheidung gefallen zu sein: Weston McKennie, einst Profi in Diensten des FC Schalke 04, wird Juventus Turin wohl verlassen und in die Premier League zu Leeds United wechseln. Von seinen Teamkollegen in Italien soll der US-Amerikaner sich schon verabschiedet haben, nachdem er dem Wechsel Mitte der Woche zugestimmt hatte. Nun geht es noch um die Ablösesummer. Juve fordert 35 Millionen Euro, Leeds will nicht mehr als 28 Millionen zahlen. Mit einer Einigung wird laut englischen und italienischen Medien aber in Kürze gerechnet.

McKennie, der zwischen 2016 und 2020 für Schalke 04 spielte (91 Pflichtspiele für die Profis, fünf Tore, sieben Vorlagen), galt in seiner Zeit in Gelsenkirchen als Fanliebling. Seit September 2020 steht er bei Juventus Turin unter Vertrag und bestritt für die "Alte Dame", der jüngst 15 Punkte in der Serie A wegen gefälschter Klub-Bilanzen abgezogen wurden, 96 Begegnungen (13 Tore, fünf Vorlagen). 2020 hatte Juve 20,5 Millionen Euro für den heute 24-jährigen Mittelfeld-Allrounder an den Schalke 04 überwiesen.

Schalke profitiert von McKennie-Wechsel

US-Amerikaner sind bei Leeds United anscheinend beliebt: In McKennie würde nach Trainer Jesse Marsch, Mittelfeldmann Tyler Adams und Angreifer Brenden Aaronson bereits der vierte Profi aus den Staaten anheuern. Auch Schalke würde wohl profitieren: Beim Verkauf nach Italien hatte der einstige Schalker Sportdirektor Rouven Schröder eine Beteiligung an einem möglichen Weiterkauf ausgehandelt. Geld, das Schalke derzeit gut gebrauchen könnte.

Juve soll bei McKennie auch gesprächsbereit sein, weil durch den Abzug von 15 Punkten die Champions-League-Qualifikation außer Reichweite gerät und damit wichtige Einnahmen wegfallen. Auch Arsenal soll Interesse an McKennie gehabt haben. In Deutschland gab es immer wieder Gerüchte um ein Interesse von Borussia Dortmund. Nun aber geht es für den Ex-Schalker wohl nach Leeds.