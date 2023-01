Der englische Zweitligist Norwich City hat einen ehemaligen Trainer des FC Schalke 04 verpflichtet. David Wagner kehrt nach England zurück.

David Wagner hat einen neuen Job. Der 51-Jährige, der zwischen 2019 und 2020 an der Seitenlinie des FC Schalke 04 stand, wurde am Freitag als neuer Trainer des englischen Zweitligisten Norwich City vorgestellt. Dort erhält er zunächst einen Vertrag über ein Jahr, der sich jedoch automatisch weiter verlängert, sofern er nicht gekündigt wird.

"Dies ist ein ganz besonderer und stolzer Moment für mich. Hier, zurück in England, als Cheftrainer von Norwich City zu sein, ist eine große Ehre", sagte Wagner und ergänzte: "Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Die Bedingungen im Lotus Training Centre sind erstklassig. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und extrem hart arbeiten."

Norwich City stieg vergangene Saison - zu Beginn noch mit Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke - aus der Premier League ab und belegt in der zweitklassigen Championship derzeit den elften Rang. Die Play-Off-Plätze um den Aufstieg sind nur drei Punkte entfernt.

David Wagner - die Trainerstationen: 1. Juli 2021 bis 7. März 2022: Young Boys Bern Young Boys Bern 1. Juli 2019 bis 27. September 2020: FC Schalke 04 9. November 2015 bis 14. Januar 2019: Huddersfield Town 1. Juli 2011 bis 31. Oktober 2015: Borussia Dortmund II 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009: TSG Hoffenheim U17 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008: TSG Hoffenheim U19

"Nach Gesprächen mit David, den ich schon seit langem kenne, war er schnell der herausragende Kandidat. Sein Wissen über unseren Kader, seine Visionen, seine Idee vom Fußball und sein Arbeitsstil stimmen eindeutig mit unseren kurz-, mittel- und langfristigen Zielen überein."

Wagner machte sich durch beachtliche Erfolge mit Huddersfield Town zwischen 2015 und 2019 einen Namen auf der Insel. 2017 gelang der Aufstieg in die Premier League. Im Anschluss folgte der Wechsel zu Schalke, wo er nach starkem Einstand nach insgesamt 40 Spielen - darunter 18 sieglose in Folge - am zweiten Spieltag der Saison 2020/2021 entlassen wurde. Bei seiner nächsten Station, den BSC Young Boys, war er ebenfalls nur 40 Spiele im Amt.