Ein ehemaliger Akteur des Drittligisten MSV Duisburg sorgt mit seinem neuen Verein für Furore. Reicht es sogar für die Königsklasse?

Alle Fans des MSV Duisburg werden sich wohl noch an Cauly Oliveira Souza erinnern können. Der Brasilianer wechselte 2017 von Fortuna Köln zu den Zebras und schnürte zwei Spielzeiten lang seine Schuhe für die Meidericher. 59-Mal trug der offensive Mittelfeldspieler das MSV-Trikot und war in diesem Zeitraum an 17 Treffern direkt beteiligt. In seiner ersten Saison schaffte er mit dem Traditionsverein den Klassenerhalt in der 2. Liga, nur ein Jahr später konnte der Klub allerdings den Abstieg nicht verhindern. Er war jedoch einer der Gewinner der Abstiegssaison. Der Lohn: Cauly wechselte zum damaligen Bundesligisten SC Paderborn, wo er zwölf Erstliga-Partien (zwei Tore) bestritt.

Fortan ging seine Karriere steil nach oben. Nach dem einjährigen Intermezzo in Paderborn wechselte der 1,75-Meter-Mann zum bulgarischen Serienmeister Ludogorets Razgrad. Seine bisherige Bilanz: drei Meistertitel und einmal Superpokalsieger. Bei diesen Erfolgen war Cauly stets eine feste Größe – in 86 Partien erzielte er 20 Tore und legte weitere 15 Treffer vor. Einzig von August bis November 2021 fehlte der Edeltechniker drei Monate mit einem Wadenbeinbruch. Auch in der abgelaufenen Saison 2021/22 sicherte sich Ludogorets wieder souverän den Titel und hatte in der Meisterschaftsrunde der sechs bestplatzierten Vereine stolze 21 Punkte Vorsprung auf den ersten "Verfolger" ZSKA Sofia – es war der elfte Meisterstreich in Serie!

Spielt Cauly bald in der Königsklasse?

Damit qualifizierte sich der Verein für die Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League. Der Gegner im Juli ist Sutjeska Niksic aus Montenegro. Im letzten Jahr setzten sich die Bulgaren gegen drei Gegner durch, mussten sich aber in den Play-Offs gegen Malmö FF (0:2, 2:1) knapp geschlagen geben. Dieses Mal soll es dann mit der Champions League klappen. Dadurch würde sich auch ein Traum für den "Straßenfußballer" Cauly erfüllen. Er bestritt zwar schon acht Spiele in der Europa League (ein Tor, eine Vorlage), aber auf einen Einsatz in der Gruppenphase der Königsklasse wartet der 26-Jährige noch. Unabhängig davon war der Wechsel des Brasilianers im Jahr 2020 bereits jetzt ein voller Erfolg. Wer hätte vor wenigen Jahren gedacht, dass der ehemalige MSV-Akteur dauerhaft international spielen würde?