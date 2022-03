Nach Sexismus-Vorwürfen: Neuer Job für Oranje-Star - Ex-Schalke-Stürmer ist außer sich

Sechs Wochen nach seinem Rücktritt bei Ajax Amsterdam nach Sexismus-Vorwürfen hat Marc Overmars einen neuen Job gefunden. Youri Mulder, einst Stürmer auf Schalke, ist außer sich.

Nach seinem Rücktritt bei Ajax Amsterdam hat Marc Overmars einen neuen Job in Belgien gefunden. Er wurde als Sportdirektor des belgischen Erstligisten Royal Antwerpen vorgestellt. Das sorgt in Overmars' Heimat, der Niederlande, bei einem Ex-Schalke-Profi für Kopfschütteln.

Die Antwerpener Klubführung erklärte, man gebe Overmars "eine zweite Chance". Der 48-Jährige, der bei Ajax bis zu seinem Rücktritt sogar bis Sommer 2026 gebunden war, unterschrieb nun einen Vierjahresvertrag bei den Belgiern und gelobt Besserung: "Es wird nicht wieder passieren. Ich möchte hier ein neues Kapitel beginnen."

Marc Overmars - Karriere in Zahlen: Ajax Amsterdam: 190 Spiele, 44 Tore, 41 Vorlagen FC Barcelona: 141 Spiele, 19 Tore, 19 Vorlagen FC Arsenal: 135 Spiele, 36 Tore, 31 Vorlagen Willem II Tilburg: 31 Spiele, ein Tor, eine Vorlage Go Ahead Eagles Deventer: 26 Spiele, kein Tor, eine Vorlage

Was war passiert? Overmars hatte bei Ajax nach Klubangaben "eine Reihe von unangemessenen Nachrichten über einen längeren Zeitraum an mehrere weibliche Kollegen" verschickt. Er schäme sich, sagte er bei seinem Rücktritt am 7. Februar, er habe nicht gemerkt, dass er eine Grenze überschritten habe".

Dass Overmars der seit 2012 gemeinsam mit dem ehemaligen Nationaltorwart Edwin van der Sar die Geschicke beim sechsmaligen Europapokalgewinner aus Amsterdam leitete, nicht einmal zwei Monate nach den Sex-Vorwürfen wieder einen neuen Job erhalten hat, kann der ehemalige Stürmer des FC Schalke 04 Youri Mulder ganz und gar nicht nachvollziehen.

Youri Mulder bestritt zwischen 1993 und 2002 insgesamt 202 Pflichtspiele für den FC Schalke 04. Er erzielte 43 Treffer und bereitete 29 weitere Tore vor.

Im Fußball-Talk "Rondo" des niederländischenn TV-Senders Ziggo Sport sagte Mulder, der am Mittwoch, 23. März 2022 53 Jahre alt wird: "Ich habe gehört, wie jemand meinte, das sei ein großer Mittelfinger in Richtung der Frauen, die bei Ajax die sexuelle Belästigung mitgemacht haben. Wir reden hier von jemandem, der seine Macht bei einem Verein derart ausgenutzt hat. Es ist schon äußerst seltsam, dass Antwerpen mit so jemandem arbeiten will. Der Vereinseigentümer dort ist offenbar völlig weltfremd. Das interessiert ihn gar nicht. Das wird sehr viel Kritik nach sich ziehen – und zwar zu Recht!" wozi mit sid