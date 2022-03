Große Ehre für den früheren Schalker Joel Matip (30): Der Verteidiger des FC Liverpool ist Spieler des Monats Februar in der Premier League.

Ein ehemaliger Schalker erobert die englische Premier League. Joel Matip (30), Inneverteidiger des FC Liverpool, ist am Freitag von der Liga zum Premier-League-Spieler des Monats Februar ausgezeichnet wird. Eine besondere Ehre, die ihm zum ersten Mal in seiner Karriere zuteil wird. Zudem ist Matip auch der erste Spieler aus Kamerun, der zum Spieler des Monats gewählt wurde.





Der 30-Jährige hatte entscheidenden Anteil daran, dass die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp die Meisterschaft in England wieder spannend gemacht hat. Sieben Ligaspiele in Folge hat Liverpool gewonnen, vier davon im Februar. Spitzenreiter Manchester City hat nur noch sechs Punkte Vorsprung, die Reds haben noch ein Spiel weniger ausgetragen als das Guardiola-Team.

Matip und van Dijk bilden Top-Duo

Matip überzeugte sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Beim 2:0-Sieg gegen Leicester bereitete der gebürtige Bochumer das Tor durch Diogo Jota vor, gegen Leeds United (6:0) trug er sich selbst in die Torschützenliste ein. An der Seite des Niederländers Virgil van Dijk bildet Matip eines der besten Innenverteidiger-Duos Europas.

Bei den Fans des FC Liverpool genießt der Abwehrspieler längst Kultstatus. Beim englischen Topklub überzeugt er regelmäßig. Mit dem Traditionsverein gewann er die Champions League und die Meisterschaft. Geschätzt wird er aber auch für sein Auftreten. Der Abwehrspieler sei ein ganz normaler Typ ohne Allüren, der seinen Fußball sprechen ließe, hatte "The Athletic" zuletzt geschrieben. Das Sport-Internetportal schrieb sogar eine Hymne auf den LFC-Verteidiger.

Matip wurde auf Schalke Profi

2016 wechselte Joel Matip ablösefrei vom FC Schalke 04 in die Premier League zum FC Liverpool. Seitdem hat der Nationalspieler Kameruns 116 Pflichtspiele für die Engländer bestritten. Auf Schalke hatte er den Sprung in den Profibereich geschafft. 2009 feierte er sein Debüt in der Fußball-Bundesliga. Nun ist er einer der besten Verteidiger der Welt.