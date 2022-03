Hamza Mendyl ist eine der Schalker Altlasten. Bislang spielte der in die Türkei ausgeliehene Linksverteidiger eine gute Saison. Die dürfte nun gelaufen sein.

Aufstieg oder nicht? Wer bleibt, wer geht? Wie sehen die finanziellen Rahmenbedingungen für die kommende Saison aus? Egal, wie die Saison ausgeht: Auf Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder kommt bei der Planung der neuen Saison erneut Schwerstarbeit zu. Und dann sind da noch die vielen verliehenen Spieler.

Einer von ihnen ist Hamza Mendyl. Der Linksverteidiger kam im Sommer 2018 für sechs Millionen Euro vom OSC Lille zum S04 .

Damals galt er als großes Talent, an dem sogar der FC Arsenal interessiert war. „Er bringt sehr viel mit, was wir uns für diese Position wünschen. Athletik, Dynamik, Robustheit und Mut in der Offensive. Wir haben große Lust, mit diesem Talent die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen“, sagte der damalige S04-Trainer Domenico Tedesco. Doch der marokkanische Nationalspieler kam nie richtig in Gelsenkirchen an. Und Tedesco war bald darauf Geschichte bei den Königsblauen.

In seiner ersten Saison kam Mendyl auf neun Einsätze in der Bundesliga, dabei schaffte er es, fünf Gelbe Karten zu erhalten. Sechs Mal spielte er in der Champions-League für die Knappen. Auffallend war vor allem seine fehlende Spielintelligenz. Bereits nach einem Jahr wurde er zurück nach Frankreich verliehen. Beim Dijon FCO holte er sich Spielpraxis, dennoch wollte den Sieben-Millionen-Euro-Flop niemand verpflichten. Mendyl kam also wieder zurück und versuchte in der Abstiegssaison der Schalker einen zweiten Anlauf. Aber auch der ging daneben. Drei mickrige Einsätze standen zu Buche – und das trotz teilweise völliger Personalnot. An eine Weiterbeschäftigung nach dem Abstieg war nicht zu denken.

Aber wer sollte Mendyl, der im Alleingang von Ex-Manager Christian Heidel verpflichtet worden war, und noch bis 2023 bei den Knappen unter Vertrag steht, kaufen? Um ihn wenigstens von der Gehaltsliste zu bekommen, haben ihn die Schalker für ein Jahr in die Türkei zu Gaziantep FK ausgeliehen. Dort spielte er seitdem regelmäßig und schoss dabei sogar ein Tor.

Ich freue mich, zu berichten, dass meine Operation gut verlaufen ist. Vielen Dank an alle für eure Unterstützung. Bald bin ich wieder zurück auf dem Spielfeld, so Gott will Hamza Mendyl

Die Hoffnung bei den Königsblauen dürfte daher gewachsen sein, Mendyl diesmal los zu werden. Doch ausgerechnet jetzt im letzten Drittel der Saison gab es eine Hiobsbotschaft: Beim Spiel gegen Adanaspor zog sich Mendyl einen Riss im Außenmeniskus zu und musste operiert werden. Er postete ein Bild aus dem Krankenhaus auf Instagram: „Ich freue mich, zu berichten, dass meine Operation gut verlaufen ist. Vielen Dank an alle für eure Unterstützung. Bald bin ich wieder zurück auf dem Spielfeld, so Gott will.“ Doch, ob er überhaupt noch vor dem Saisonende fit wird, ist fraglich. Ebenso, ob Gaziantep ihn danach weiterbeschäftigen möchte. Die Aussichten für ihn – und den S04 – sind auf jeden Fall durch die Operation erheblich schlechter geworden.