Ex-Schalker: So erklärt Max Meyer seinen erneuten Wechsel

Der frühere Schalke-Profi Max Meyer ist aus der Türkei nach Dänemark gewechselt. Dort spielt er mindestens bis zum Saisonende.

Nach nicht mal einem halben Jahr hat Max Meyer Fenerbahce Istanbul wieder verlassen - zumindest vorerst. Der 26-Jährige wechselte bis zum Saisonende zum FC Midtjylland. Der dänische Erstligist sicherte sich zudem eine Kaufoption.

Am Dienstag reist Meyer ins Trainingslager nach Portugal. "Nach ein paar guten Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich keine Zweifel, dass hier der perfekte Ort für mich ist", wurde der Mittelfeldspieler nach seinem Wechsel auf der Website der Dänen zitiert. "Es ist ein ambitionierter Verein, der nicht verschweigt, dass das Ziel der Titelgewinn ist, und das reizt mich sehr."

In der Superligaen steht Midtjylland nach 17 Partien mit zwei Punkten Vorsprung auf dem ersten Tabellenplatz. Zudem ist der Klub noch im Pokal und in der Zwischenrunde Conference League (Gegner: PAOK Saloniki) vertreten. Er glaube fest daran, dass er im Mittelfeld etwas bewirken könne, "damit wir als Mannschaft das höchstmögliche Niveau erreichen und im Frühjahr hoffentlich ein paar Titel gewinnen", sagte Meyer.





Nach seiner Zeit auf Schalke - 192 Pflichtspiele bestritt Meyer bis zu seinem Abschied 2018 für S04 (22 Tore, 23 Vorlagen) - ist es bereits der vierte Verein für den gebürtigen Oberhausener. Doch weder bei Crystal Palace, noch beim 1. FC Köln oder zuletzt bei Fenerbahce setzte sich Meyer nachhaltig durch.

Ex-Schalker Meyer: "Viele Spiele in großen Ligen bestritten"

Findet er in der Rückrunde endlich sein sportliches Glück? Midtjyllands Sportlicher Leiter Svend Graversen scheint zuversichtlich zu sein: "Max ist im besten Fußballalter, aber er ist auch an einem Punkt in seiner Karriere, an dem er sich neu einspielen und beweisen muss", sagte er. "Jetzt haben wir ein halbes Jahr Zeit, um uns gegenseitig anzuschauen. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass er ein hervorragender Spieler wird."

Mit einer dreistelligen Anzahl an Bundesliga-Einsätzen und auch 46 Premier-League-Spielen gehört Meyer jedenfalls zu den erfahreneren Profis des FCM. "Obwohl ich erst 26 Jahre alt bin, habe ich viele Spiele in großen Ligen bestritten. Daher ist es meine Aufgabe, mich mit meiner Routine ins Team einzubringen", kündigt Meyer an.