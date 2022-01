Medien: Ex-Schalker Max Meyer vor Wechsel nach Dänemark

Der Ex-Schalker Max Meyer verlässt Fenerbahçe Istanbul nach sechs Monaten. Sein neuer Verein ist der dänische Erstligist FC Midtjylland.

Es ist ruhig geworden um Max Meyer, seit zu Jahresbeginn von einer anvisierten Ausleihe des ehemaligen Schalke-Profis die Rede war. Türkische Medien hatten berichtet, dass der gebürtige Oberhausener vom türkischen Erstligisten Fenerbahçe Istanbul verliehen werden soll. Als Interessent hatte der türkische Ligarivale Fatih Karagümrük SK großes Interesse gezeigt.

Nun bahnt sich eine neue Entwicklung an: Nach Angaben der dänischen Boulevard-Zeitung Ekstra Bladet steht der dänische Erstligist FC Midtjylland kurz davor, den Mittelfeldspieler zu holen. Türkische Medien bestätigen, dass es sich um ein Leihgeschäft mit Kaufoption handelt. Meyer absolviere gerade den Medizincheck. Der Klub selbst zeigte in den Sozialen Medien am Montagabend einen Tisch mit Vertragsunterlagen und einem Stift daneben. In den Kommentaren feierten die Klub-Anhänger bereits und nannten immer wieder den Namen Max Meyer.

Der Wechsel des Deutschen, der zwischen 2014 und 2016 vier A-Länderspiele bestritt, steht demnach kurz vor dem Abschluss. Midtjylland ist nach 17 Spielen Tabellenführer der Superliga.

Max Meyer: Nach Schalke der vierte Klub

Meyers Vertrag bei Fenerbahçe läuft noch bis 2023. Seit seinem Wechsel am 2. September in die Türkei hat er für Fenerbahçe Istanbul lediglich sechs Partien in der Süper Lig bestritten (219 Einsatzminuten). Häufig gehörte er nicht einmal zum Kader des 28-maligen türkischen Meisters.

Der FC Midtjylland wäre nach Schalke inzwischen der vierte Max-Meyer-Klub. Als der Oberhausener den FC Schalke 04, mit dem er 2012 Deutscher A-Jugend-Meister war, Richtung Premier League verließ, wollte er den nächsten Schritt gehen. Nach einer rechten ordentlichen ersten Saison geriet Meyer bei Crystal Palace immer mehr aufs Abstellgleis und fand sich am 4. Dezember 2020 im U-23-Team in der Premier League 2 wieder. Insgesamt kam er in rund zweieinhalb Jahren auf 56 Premier-League-Partien – zwei Tore und drei Vorlagen.

Ende Januar folgten dann die Vertragsauflösung und der Wechsel zum 1. FC Köln. Nach nur einem halben Jahr und zehn Bundesliga-Spielen (344 Minuten) zog es Max Meyer, dessen einstiger Marktwert von 20 Millionen Euro (April 2018) laut transfermarkt.de nur noch bei 1,2 Millionen Euro liegt, zu Fenerbahçe Istanbul. Nun könnte es eine erneute Veränderung geben. Doch vielleicht wird der Spruch für Max Meyer ja wahr: neues Jahr, neues Glück.