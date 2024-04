Die SGS Essen, aktuell Sechster in der Frauen-Bundesliga, muss eine junge Stammspielerin ziehen lassen. Katharina Piljic (20) wechselt ablösefrei zu Bayer 04 Leverkusen.

Die SGS Essen schlägt sich als letzter reiner Frauenverein in der Bundesliga mehr als wacker. Mit einem gewohnt jungen Kader (Durchschnittsalter 23,42, nur die Mannschaft des 1. FC Nürnberg ist mit 23,37 Jahren im Schnitt jünger) belegt die Mannschaft von Markus Högner den sechsten Platz und hat die Punkteausbeute der Vorsaison bereits getoppt. Damals hatte es mit 23 Zählern zu Rang sieben gereicht, nun sind es schon 26 Punkte auf der Habenseite.

Entsprechend ist der Abstieg kein Thema mehr, die Planungen für die kommende Saison laufen. Dort musste die SGS nun allerdings eine schlechte Nachricht hinnehmen. Katharina Piljic wird den Verein im Sommer ablösefrei verlassen.

Die gebürtige Essenerin, die seit der U17 in Lila-Weiß aufläuft, ist mit ihren 20 Jahren schon eine feste Größe in der Bundesliga. In dieser Spielzeit stand sie in allen 18 Spielen von Beginn an im Essener Mittelfeld. Insgesamt kommt Piljic in ihren jungen Jahren bereits auf 65 Bundesliga-Einsätze (zwei Tore).

Essen verliert "eine tolle Spielerin"

Entsprechend trauerte Coach Högner seiner Stammkraft nach: "Katha ist eine tolle Spielerin und es ist natürlich sehr schade, dass sie uns verlässt. Ich hoffe, dass sie einen guten Abschluss bei uns hat und dass sie dann auch in Leverkusen ihre Ziele erreicht.“

Piljic gab sich derweil dankbar für das Vertrauen ihres Trainers. "Hier habe ich die Möglichkeit bekommen, Erfahrungen zu sammeln und das hat mir geholfen, die Spielerin und Person zu werden, die ich jetzt bin." Nun sei jedoch der Zeitpunkt gekommen, um den nächsten Schritt zu gehen. "Nach der langen Zeit in meiner Heimatstadt will ich nun raus aus der Komfortzone, um mich weiterzuentwickeln, sowohl auf als auch neben dem Platz. Deshalb habe ich mich entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen und etwas Neues auszuprobieren." Zunächst liege jedoch der volle Fokus auf der Restserie mit der SGS.

Piljics neuer Arbeitgeber, Bayer 04 Leverkusen, belegt aktuell mit nur zwei Zählern mehr als die Essenerinnen den fünften Platz. Bei der Werkself freut man sich auf eine Spielerin mit "viel Bundesliga-Erfahrung", aber auch "enormem Entwicklungspotenzial".

Piljic soll Senß beerben

In Leverkusen wird Piljic die Rückennummer 6 von Elisa Senß erben, die bis 2022 ebenfalls für die SGS auflief. Unter dem Bayerkreuz entwickelte sich die 26-Jährige zur deutschen Nationalspielerin (bislang drei Einsätze) und empfahl sich für einen Sommer-Wechsel zum diesjährigen Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt, aktuell Vierter. Große Fußstapfen also, die es für Piljic in Leverkusen auszufüllen gilt.