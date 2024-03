In der Frauen-Bundesliga steht für den MSV Duisburg nach einer weiteren Niederlage eine wegweisende Partie an. Die Revierklubs aus den unteren Ligen marschierten Richtung Aufstieg.

Der MSV Duisburg hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Frauen-Bundesliga noch nicht aufgegeben. Am Sonntag mussten sie allerdings einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Das Heimspiel gegen Top-Team Eintracht Frankfurt ging knapp mit 1:2 verloren.

Der MSV erwischte einen denkbar bitteren Start in die Partie und lag nach Gegentoren durch die frühere Essenerin Nicole Anyomi (1.) und Barbara Dunst (4.) schon früh mit 0:2 zurück. In der 60. Minute brachte Vanesse Fürst die Gastgeberinnen mit einer direkt verwandelten Ecke zwar noch einmal heran. Für einen Punktgewinn langte es aber nicht mehr.

So bleiben die Duisburgerinnen am Tabellenende und haben neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Dort steht RB Leipzig - der Gegner am kommenden Spieltag (Sonntag, 14 Uhr).

Derweil steht Revier-Nachbar SGS Essen im gesicherten Tabellenmittelfeld. Nach zwei Siegen am Stück, zuletzt im Derby gegen den MSV, holte die Mannschaft von Markus Högner am Samstag ein torloses Remis bei Werder Bremen. Die Schönebeckerinnen belegen weiterhin Rang fünf.

Zwei Klassen tiefer in der Regionalliga West liegt der VfL Bochum weiterhin auf Kurs in Richtung der 2. Bundesliga. Der weit enteilte Spitzenreiter löste am Wochenende auch die Aufgabe bei Alemannia Aachen hochsouverän. 7:1 lautete das Endergebnis. Alina Angerer traf dreifach, zudem waren Anna-Luisa Figueiura (2), Nina Lange und Dörthe Hoppius erfolgreich.

Da Verfolger Bayer Leverkusen II nur 1:1 beim SSV Rhade spielte, beträgt Bochums Vorsprung nun 15 Zähler. Die Teilnahme an den Aufstiegsspielen gegen den Meister der Südwest-Staffel dürfte dem noch ungeschlagenen VfL nicht mehr zu nehmen sein.

Auch die Revier-Rivalinnen Borussia Dortmund und Schalke 04 scheinen auf dem Weg zum Aufstieg nicht aufzuhalten zu sein. Beide sind noch ohne Niederlage und stehen mit großem Vorsprung an der Spitze der Landesliga-Staffeln 2 und 3 und feierten am Sonntag die nächsten Siege. Der BVB setzte sich mit 5:0 beim SC Union Bergen durch. Schalke feierte ein 3:1 bei der DJK Borussia Münster.