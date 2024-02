Frauen-Bundesliga: SGS Essen verliert knapp gegen Eintracht Frankfurt

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt mischen weiter in der Bundesliga-Spitzengruppe mit. Gegen Essen gelingt ein knapper Erfolg.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben mit einem 1:0 (0:0)-Arbeitssieg gegen SGS Essen den dritten Platz in der Bundesliga gefestigt. Nationalspielerin Sara Doorsoun traf am Sonntagabend in der 62. Minute zum verdienten Erfolg für die Hessinnen, die nun 26 Punkte auf ihrem Konto haben.

Im Kampf um einen Champions-League-Platz vergrößerte die Eintracht den Vorsprung vor Verfolger TSG 1899 Hoffenheim auf sechs Zähler. Zudem rückte das Team von Trainer Niko Arnautis auf drei Zähler an Tabellenführer VfL Wolfsburg (29) heran, der allerdings am Montag noch von Titelverteidiger Bayern München (27) überflügelt werden kann.

Gegen Essen taten sich die Frankfurterinnen über weite Strecken der Partie schwer. So musste ein Standard für die Entscheidung herhalten. Nach einer Ecke blieb ein Kopfball von Stürmerin Laura Freigang zunächst in der Essener Abwehr hängen, den Abpraller setzte Doorsoun aus wenigen Metern ins Netz.