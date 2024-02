Für die Frauen des MSV Duisburg bleibt es eine schwierige Saison. Auch nach dem zwölften Spiel der Saison warten die Zebras auf den ersten Sieg.

Nicht nur die Herren des MSV Duisburg erleben eine schwierige Saison. Auch nach dem 12. Spieltag warten die MSV-Frauen nach wie vor auf den ersten Saisonsieg. Im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim unterlag das Schlusslicht der Frauen-Bundesliga mit 0:2 (0:1).

Vor 405 Zuschauern in der Schauinsland-Reisen-Arena war die TSG das bessere Team. Die Führung für die Gäste erzielte Gia Corley (19.), im zweiten Durchgang machte Paulina Krumbiegel sehenswert den Deckel drauf (84.) und sicherte den Auswärtssieg für die Kraichgauerinnen.

"Man sieht sowohl individuell, als auch in der Gesamtheit den Qualitätsunterschied. Wir haben mit unseren Möglichkeiten versucht es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen", blickte MSV-Cheftrainer Thomas Gerstner nach Abpfiff auf die Niederlage - die zehnte im zwölften Auftritt.

Am Ende standen 68 Prozent Ballbesitz und 18:7 Torschüsse für die TSG. "Wir kommen zwar mal an oder in den Strafraum, aber wir werden nicht wirklich torgefährlich. Der Sieg für Hoffenheim ist absolut verdient", ärgerte sich Gerstner, sah jedoch auch gute Ansätze: "Wir haben es versucht und es sehr viel besser gemacht als im Hinspiel." Im Vergleich zum 0:9 im ersten Aufeinandertreffen verbesserten sich die Zebras deutlich.

In der kommenden Woche geht es für die MSV-Frauen mit dem SC Freiburg zum Tabellenachten. Am Sonntag (11. Februar, 18.30 Uhr) will der MSV den befreienden ersten Sieg feiern. Gerstner: "Wir werden einen neuen Angriff starten nächste Woche gegen Freiburg. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche den Bock endlich umschmeißen."

MSV Duisburg: Mahmutovic- Freutel, Thomas, Sigurðardóttir ,Flach (76. Bathmann) – Halverkamps (76. Rosa), Josten, Muth (56. Radosavljevic), Günster, Prvulovic (74. Hess) - Ries (56. Emmerling).

Tore: 0:1 Corley (19.) 0:2 Krumbiegel (84.).

Zuschauer: 405.

Schiedsrichterin: Christine Weigelt.