Frauen: Kantersiege für VfL und BVB, Remis für Schalke

Während die Frauen vom VfL Bochum und Borussia Dortmund in ihren Ligen vorneweg marschieren, gab es für den FC Schalke 04 den ersten Punktverlust.

Die Frauen des FC Schalke 04 haben in der noch jungen Saison einen ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Borussia Dortmund und VfL Bochum schossen sich derweil in einen Rausch.

Nach der erfolgreichen Heim-Premiere vor über 200 Zuschauern im Parkstadion mit einem 4:2 Sieg über den SV BW Aasee (4:2), stand für den Aufsteiger das erste Auswärtsspiel in der Landesliga Staffel 3 an. Es ging zum SV SW Esch, der ebenfalls mit drei Punkten in die Saison gestartet war.

Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start und gingen durch Ahlam Khdir (31.) mit einem 1:0 in die Halbzeitpause. Kurz nach Wiederanpfiff konnte Nathalie Bollmann (50.) den Ausgleich für Königsblau erzielen, mehr war aber nicht drin. Mit vier Punkten aus zwei Spielen steht Schalke auf Platz drei. Als nächstes ist die SpVgg Vreden zu Gast (Sonntag, 9. September, 15 Uhr).

In der Landesliga Staffel 2 sind die Frauen von Borussia Dortmund währenddessen schon jetzt das Maß aller Dinge. Mit 13:0 (4:0) wurde DJK Spvgg. Herten weggefegt. Beste Torschützin für den BVB war Mandy Reinhardt, sie erzielte sechs Treffer. Zudem war Danelle Tan Li Tan dreifach erfolgreich und Marie Grote doppelt. Merle Greulich und Hannah Geldschläger trafen ebenfalls.

Somit grüßen Dortmunds Fußballerinnen nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 18:1 von der Tabellenspitze. Bereits am Freitag (8. September, 19 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim BSV Heeren 09/24 an.

Auch VfL Bochums Fußballerinnen stehen nach zwei Spieltagen noch ohne Punktverlust da und haben sich zudem hinten die weiße Weste bewahrt. Im ersten Heimspiel der Saison gewann der VfL 5:0 (1:0) gegen die zweite Mannschaft des FSV Gütersloh.

Zu Beginn fehlte Bochum noch die Durchschlagskraft gegen tiefstehende Gäste. Nina Lange erlöste den VfL in der 39. Minute und erzielte das 1:0. In Halbzeit lief es direkt besser. Wieder Lange und Janine Angrick erhöhten schnell auf 3:0.

Für die Doppel-Torschützin Lange wurde dann Anna-Luisa Figueira Marques eingewechselt und stellte ebenfalls ihren Torriecher unter Beweis. Auch sie erzielte einen Doppelpack, für den sie nur zwei Minuten brauchte (76., 78.). Weitere Chancen, das Ergebnis noch in die Höhe zu schrauben, blieben ungenutzt.

Allzu viele wird es davon am Wochenende wohl nicht geben, ein Highlight wird die zweite Runde des DFB-Pokals trotzdem. Denn am Samstag (9. September, 13 Uhr) ist Bundesligist SGS Essen zu Gast, die Partie wird im Rahmen des 175-jährigen Vereinsjubiläums des VfL Bochum im Ruhrstadion ausgetragen.