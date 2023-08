Schalke: Auftaktsieg, Parkstadion, Gewitter - so lief der Landesliga-Start der Frauen

Die Frauen des FC Schalke 04 haben ihre Landesliga-Premiere gegen den SV BW Aasee mit 4:2 (1:2) gewonnen. S04-Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers begeisterte die Zuschauerzahl.

Ein gelungener Saisonstart in der Landesliga: Die Frauen des FC Schalke 04 haben ihr Auftaktspiel nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison erfolgreich bestritten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen den SV Blau-Weiß Aasee kämpften sich die Königsblauen zurück in die Partie und durften nach 90 Minuten mit Stolz auf einen 4:2 (1:2)-Sieg zurückblicken.

Die Gastgeberinnen erwischten einen Blitzstart und gingen gleich in der 3. Spielminute nach einer sehenswerten Kombination durch Celina Jürgens mit 1:0 in Führung. Nur wenig später hatte Nathalie Bollmann den zweiten Treffer auf dem Fuß und scheiterte nur an der Querlatte (7.).

Der Alu-Treffer zog jedoch gleichzeitig auch eine Kehrtwende mit sich. Der Gegner aus Münster wurde mutiger und erzielte durch Lea Heitkamp den überraschenden 1:1-Ausgleich (9.). Doch damit nicht genug: Nach einem Pfostentreffer stellte Isabel Ueding per Nachschuss auf 2:1 für die Gäste (20.).

Eine halbe Stunde war gespielt, plötzlich zogen über dem Gelsenkirchener Parkstadion dunkle Wolken und ein starker Regenschauer auf. Zwischenzeitlich war die am Trainingsgelände installierte Gewittererkennung aktiv geworden. Lautes Sirenengeheul ertönte, alle Fans müssten das Stadion zunächst verlassen.

„Beeindruckend“ - großes Faninteresse an S04-Frauen

Nach einer rund 40-minütigen Unterbrechung wurde das Spiel wieder angepfiffen. Im zweiten Durchgang drehte die Elf von Cheftrainer Stefan Colmsee nochmal richtig auf und drehte die Partie durch einen Doppelschlag von Celina Jürgens (65., 83.) - 3:2. Stürmerin Sinem Türker machte mit ihrem Treffer zum 4:2 schließlich den Deckel drauf (86.).

Etwa 250 Fans fanden am Sonntagnachmittag den Weg auf die Ränge des altehrwürdigen Parkstadions des FC Schalke 04, schwenkten blau-weiße Fahnen und feuerten die Damenmannschaft an. Unter den Zuschauern: S04-Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers.

FC Schalke 04: Bendzulla - Paulußen (53. Hallmann), Noffke (46. Steppich), Hake, Sinner, Schmitz - Bollmann, Zech (89. Schmidt), Busatta, Steinsträter (75. Canibol) - Jürgens (86. Türker) SV BW Aasee: Dos Santos Carlos - Löderbusch, Bergmann, Heitkamp (69. Wiesel), Meck - Philipzen (86. Kohl), Ueding (61. Ziehm), Ellamaa, Schulz - Daweke, Seppelt Schiedsrichter: Kaspar Noack Zuschauer: 250 Tore: 1:0 Jürgens (3.), 1:1 Heitkamp (9.), 1:2 Unding (20.), 2:2 Jürgens (65.), 3:2 Jürgens (83.), 4:2 Türker (86.)

Die ehemalige Junioren-Nationalspielerin war vom Zuschauerandrang hellauf begeistert: „Das ist erstmal einzigartig, dass die Frauen im Parkstadion spielen können. Das war das erste Ligaspiel einer Frauenmannschaft in diesem Stadion. Ein tolles Zeichen mit Symbolcharakter. Mehr als 200 Fans auf der Tribüne ist beeindruckend. Mit einer Zahl von 150 Fans wären wir zufrieden gewesen, darum sind wir jetzt mehr als zufrieden. Meine Eindrücke sind durchweg positiv.“

In der kommenden Woche geht es für die Königsblauen mit einem Auswärtsspiel beim SV Schwarz-Weiß Esch (02.09., 15:00 Uhr) weiter.