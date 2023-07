Frauen-Bundesliga: Neuzugang aus den USA verstärkt die Offensive des MSV Duisburg

Rund zwei Monate vor dem Start in die Frauen-Bundesliga hat der MSV Duisburg nachgelegt. Die neue Stürmerin geht in der kommenden Saison ihre ersten Schritte in Europa.

Die Frauenabteilung des MSV Duisburg arbeitet weiter am Kader für die kommende Bundesliga-Saison. Mit Samatha Jerabek konnte nun eine neue Angreiferin vorgestellt werden.

Die 24-jährige US-Amerikanerin wechselt aus den Vereinigten Staaten nach Duisburg und unterschreibt bis 2024. Zuletzt spielte sie für die Virginia Commonwealth University. „Samantha ist eine schnelle, kreative und dribbelstarke Stürmerin“, erklärte Dario Mlodoch, Leiter Lizenabteilung Frauen, in einer Pressemitteilung.

„Als Top-Torschützin aus dem D1-Programm (die höchste Stufe der Sportprogramme an den US-Universitäten, Anm. d. Red.) an der VCU hat sie bereits beeindruckt. Ihre Geschwindigkeit und Ballkontrolle erzeugen vielversprechende Situationen und bringen eine positive Dynamik in unsere Offensive“, blickte Mlodoch in Jerabeks Vita. „Sie kann als klassische Neun oder aber auf den Flügeln eingesetzt werden.“

Jerabek erwartet "Härte und technisch anspruchsvolleres Spiel"

Für Jerabek ist es der erste Schritt ins Ausland. „Mein Ziel war es schon immer, Fußballprofi zu werden. Daher wollte ich, als der Kontakt zum MSV Duisburg entstanden ist, unbedingt hierher kommen“, erklärte sie ihre Beweggründe und betonte: „Deutschland und die Bundesliga gehören im Fußball definitiv zu den Top-5-Adressen. Hier erwarten mich noch mehr Härte und ein technisch anspruchsvolleres Spiel.“

Die Stürmerin, die nach eigenen Angaben besonders gern ihre Schnelligkeit in Eins-gegen-Eins-Duellen ausspielt, wird bei den Zebras die Nummer 16 tragen. Schon am Montagnachmittag stand sie erstmals auf dem Trainingsplatz für das Team von Thomas Gerstner. „Ich habe mich mit den Mädels unterhalten und kann sagen, dass sie mich wirklich toll in Empfang genommen haben“, gab sie einen ersten Einblick.

Die Saison in der Frauen-Bundesliga beginnt erst am Wochenende vom 15. bis 17. August. Zum Auftakt, der zeitlich noch nicht genau terminiert ist, reisen die Duisburgerinnen zur TSG Hoffenheim.