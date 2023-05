Nach dem BVB: Auch die Schalke-Frauen steigen in die Landesliga auf

Der FC Schalke bejubelt einen Aufstieg bei den Frauen, der zweite dürfte in Kürze folgen.

Mitte April feierten die Frauen von Borussia Dortmund den Aufstieg in die Landesliga. Nun hat Schalke 04 mit seinem "Team Blau" nachgezogen. Durch den 3:1-Erfolg beim SV Wanne 1911 durften auch die S04-Mädels feiern.

Aus der Bezirksliga 5 geht es nun in die Landesliga. Dabei drehte Schalke ein frühes 0:1 noch vor der Pause in ein 3:1. Bei dem Ergebnis blieb es, nach den 90 Minuten kannte die Freude keine Grenzen mehr.

„Der vorzeitige Aufstieg zeigt, dass alle Beteiligten in der Direktion Fußball der Frauen Hand in Hand hervorragende Arbeit leisten. Mit dem Einzug in die nächsthöhere Spielklasse gehen wir unseren geplanten Weg konsequent weiter“, freut sich Peter Knäbel, Mitglied des Vorstands und zuständig für den Bereich Sport, über die Leistung der Frauen auf der S04-Homepage. „Alle Beteiligten können stolz auf das sein, was sie bis hierhin geleistet haben.“

Die Aufstiegsbilanz der Schalker Frauen kann sich dabei sehen lassen: 64 von möglichen 69 Punkten wurden geholt. Das Torverhältnis von 103:15 spricht auch eine klare Sprache. Drei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Vorsprung auf den Zweitplatzierten TuS Gahlen zwölf Zähler.

Boris Liebing, zuständig für den Fußball der Frauen auf Schalke, bilanzierte auf Schalkes Vereinsseite: „Wir wissen, dass die Mädels unheimlich viel investieren und auf sich nehmen. Der Aufstieg ist das Resultat aus Fleiß, Engagement und Herzblut. Es ist schön zu sehen, dass sich die Arbeit aller auszahlt. Das motiviert uns, die nächsten Aufgaben anzugehen.“

Der nächste Aufstieg steht bei den Schalke-Frauen schon vor der Tür. Denn in der Kreisliga A führt das S04-Team Weiß die Tabelle an. Kurz vor dem Ende der Spielzeit (Schalke hat noch eine Partie weniger ausgetragen) führen die S04-Frauen die Tabelle mit fünf Punkten vor dem ASC Leone an. Das alles mit einem sagenhaften Torverhältnis von 163:1. Hier werden in Kürze die nächsten Sektkorken knallen.