Der Duisburger FV 08 rüstet für die neue Saison auf. Drei Spieler sind fix, weitere Zugänge sollen folgen.

In der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein steht der Duisburger FV 08 auf Platz zehn und hat neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Auf Spitzenreiter Blau-Gelb Überruhr sind es satte 26 Zähler Rückstand.

"Überruhr spielt in einer anderen Liga. Sie sind die einzige Mannschaft, die nicht in diese Liga gehört und sie werden auch aufsteigen. In der neuen Saison werden die Karten dann neu gemischt. Wir wollen dann mit in der Verlosung sein und oben angreifen", sagt Yüksel Kilic, Kapitän und Sportchef des Duisburger Fußballvereins 08.

Damit der DFV 08 in der neuen Spielzeit 2024/2025 oben mitmischen kann, verstärkt sich er Klub schon fleißig. Mit Ibrahima Sall unterschrieb ein torgefährlicher Stürmer, der für Viktoria Buchholz in der laufenden Serie achtmal ins Schwarze traf.

Zudem kommt Talent Gracjan Adamowicz vom Mülheimer SV 07 in die Grunewald-Kampfbahn nach Duisburg. Und - RevierSport berichtete - Ismail Öztürk kehrt vom VfB Speldorf zu seinem Heimatklub zurück.

Wir kennen Leute, die zum Beispiel bei Wärmepumpen oder in der Einrichtung im Preis entgegenkommen können. Das sind nur zwei Beispiele. Aber wir zahlen hier keinem Spieler Unsummen. Das ist einfach gelogen Yüksel Kilic

"Wir freuen uns, dass sich diese Jungs für uns entschieden haben. Wir werden noch an einigen Stellschrauben drehen und einen schlagkräftigen Kader ins Rennen schicken", betont Kilic gegenüber RevierSport.

Der ehemalige Oberligaspieler betont aber auch: "Wir schütten hier keinen Spieler mit Geld zu. Wenn ich lese, was der Sportliche Leiter von Speldorf erzählt, da kann ich mich nur an den Kopf packen. Wie kommt er darauf, das frage ich mich? Die Jungs kommen zu uns, weil sie hier Dinge vorfinden, die es woanders nicht gibt. Wir kümmern uns als Bezirksligist um die Wäsche der Spieler, haben eine super Kabine und tolle Platzanlage. Darüber hinaus haben unsere Sponsoren einige Möglichkeiten den Spielern unter die Arme zu greifen."

Heißt auch im Fall von Öztürk: "Ismail wird ein Haus beziehen und da braucht er natürlich Unterstützung. Und diese können wir ihm bieten. Wir kennen Leute, die zum Beispiel bei Wärmepumpen oder in der Einrichtung im Preis entgegenkommen können. Das sind nur zwei Beispiele. Aber wir zahlen hier keinem Spieler Unsummen. Das ist einfach gelogen."

Kilic, der mittlerweile 38 Jahre alt ist und bei seinem Arbeitgeber Thyssen Krupp in den Betriebsrat will, wird auch zur kommenden Saison aktiv am Erfolg der Duisburger mitwirken. Kilic: "Ich werde weiterhin Spieler. Ich bin noch topfit und brandheiß. Schließlich haben wir zur neuen Saison einiges vor."