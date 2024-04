Rheinland Hamborn rüstet weiter kräftig auf. Nach Justin Bock hat der Duisburger Bezirksligist nun den nächsten bemerkenswerten Transfer getätigt.

Bora Karadag kommt vom Duisburger FV zum ambitionierten Bezirksliga-Rivalen Rheinland Hamborn. Das vermeldet das Amateurfußballportal "fupa". Nach Namen wie Justin Bock oder Ali Basaran der nächste Hochkaräter, der für die Duisburger auflaufen wird.

"Bora zählt zu den besten Zehnern, die ich im Amateurbereich kenne. Mit ihm gewinnen wir unglaublich viel Qualität dazu", sagte Rheinland Hamborns Präsident Farih Ulutas gegenüber "fupa".

Karadag äußerte sich wie folgt zu seiner neuen Aufgabe: "Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge von Duisburg 08, denn der Verein ist mittlerweile wie eine zweite Familie für mich geworden. Ich habe dem Präsidenten Zafer Can viel zu verdanken und kenne ihn bereits seit über zehn Jahren. Dennoch freue ich mich auf die neue Herausforderung bei Rheinland Hamborn. Dort spiele ich mit vielen Jugendfreunden und wohne direkt an der Anlage, was vieles erleichtert und einer der Faktoren für meinen Wechsel war. Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen von 08 für die letzten Jahre bedanken."

Für Karadag endet seine Zeit beim Duisburger FV 08 damit nach viereinhalb Jahren. Das Fußballspielen lernt er einst in den Jugendabteilungen von Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen. Sechs Jahre verbrachte er bei RWE und schaffte es über die U17 und die U19 (32 Spiele, ein Tor in der U19-Bundesliga West) in die zweite Mannschaft. Die verließ der offensive Mittelfeldspieler nach 26 Spielen (ein Tor, eine Vorlage) im September 2010 für Preußen Münster II.

Auch im Ausland hinterließ der gebürtige Mülheimer seine Spuren. Karadag spielte mehrfach in der Türkei - und dort unter anderem auch in der dritten Liga. Für Altay SK und Baskent Safak Spor FK machte der heute 33-Jährige sechs Spiele.

Seitdem spielte er noch für den FSV Duisburg und den SV Scherpenberg, ehe er sich im Sommer 2020 dem Duisburger FV 08 anschloss. Nun geht es für Karadag also bei Rheinland Hamborn weiter.