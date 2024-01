Platz acht nach der Hinrunde: Die Verantwortlichen der DJK Sportfreunde Katernberg sind nicht ganz zufrieden. Jetzt legt der Bezirksligist personell nach.

Der Essener Bezirksligist DJK Sportfreunde Katernberg hat zwei neue Spieler präsentiert.

Der erste Neuzugang kommt vom Ligakonkurrenten ESC Preußen. Yves Busch (26) wird ab der Rückrunde für Katernberg auflaufen. Tobias Buhren, Sportlicher Leiter der Katernberg, sagt über den Busch-Transfer: "Von uns Verantwortlichen ist Yves ein absoluter Wunschtransfer! Er kann im Zentrum und auf den Außen spielen, ist dabei maximal flexibel. Vom Typ her passt er super in unsere Truppe. Yves wird uns mit seiner Art Fußball zu spielen definitiv nach vorne bringen. Ein absoluter Mehrwert für den Verein!"

Der zweite Neue spielte zuletzt im Kosovo beim FC Sharri. Der Spieler heißt Jon Avdija (23) und soll ab der Rückrunde die linke Seite der Katernberger beackern.

"Er hat in den Trainingseinheiten absolut überzeugt. Ein reiner Linksfuß, der sehr schnell und dynamisch ist. Dazu ein überragender Techniker, der sowohl defensiv als auch offensiv die linke Seite flexibel spielen kann. Er wird uns auf dem linken Flügel sehr gut tun", sagt Buhren.

Mit der Hinrunde - 29 Punkte aus 17 Spielen und Platz acht - war Katernbergs Trainer Sascha Fischer nicht zufrieden. Er bilanzierte: "Es war eine sehr durchwachsene Hinrunde von uns. Wir haben in den letzten Jahren immer in den Topspielen geschwächelt. Jetzt hatten wir gegen die vermeintlich schwächeren Teams Probleme. Im Normalfall muss man diese Spiele gewinnen. Aber aufgrund dieser Patzer ähnelt unsere Saison einer Achterbahnfahrt. Ganz Essen weiß eigentlich, dass wir in der Liga jeden schlagen können. Aber wir haben zu viele Probleme gegen die vermeintlich Kleineren. Dass wir nicht ganz oben angreifen konnten, war eigentlich klar. Da hätte schon einfach von A bis Z alles passen müssen."

Was gilt für die Restrunde? Fischers Ansage: "Wir wollen das Beste rausholen und am Ende einen Platz unter den ersten fünf, sechs Mannschaften belegen."