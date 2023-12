SV Burgaltendorf: Trotz Viererpack - darum ist Kevin Barra unzufrieden

Der SV Burgaltendorf spielt eine bescheidene Saison. Am vergangenen Sonntag war der Bezirksligist aber an einem Sieben-Tore-Festival beteiligt.

Endlich mal großer Jubel an der Windmühle! Der SV Burgaltendorf besiegte den SC Türkiyemspor in einem hochspannenden Bezirksliga-Duell mit 4:3.

Das Siegtor erzielte Kevin Barra per Freistoß. Und noch mehr: Der 33-Jährige war auch der Torschütze der weiteren drei Burgaltendorfer Treffer, inklusive eines Elfmeters. Ein Novum im Seniorenfußball für den 285-maligen Oberligaspieler.

"Ich habe mal beim FC Kray in einem Spiel gegen Wesel-Lackhausen, das wir mit 7:2 gewannen, drei Tore erzielt und vier weitere Treffer vorbereitet. Das war natürlich auch sensationell", erinnert er sich.

Barra ergänzt: "Es ist immer schön, wenn man seiner Mannschaft mit Toren oder Vorlagen helfen kann. In dieser Saison läuft es leider nicht rund. Umso glücklicher war ich nach dem Spiel, dass ich den Jungs auch mal helfen konnte."

Nicht rund, ist noch gelinde formuliert. Denn es ist einfach enttäuschend, was die Mannschaft von Sascha Hense und Andreas Krippel abliefert. Sportchef Jörg Oswald wurde in der Vergangenheit gegenüber RevierSport auch schon deutlich.

Oswald sagte: "Wir werden jetzt genau gucken, welche Spieler sich wie präsentieren - alle haben ab sofort ein Schaulaufen. Vielleicht werden wir den Kader schon im Winter verkleinern. Vielleicht werden wir auch einen anderen Weg gehen müssen als bisher. Wir sind jetzt den Weg mit erfahrenen und gestandenen Spielern zwei Jahre gegangen, aber haben die Landesliga-Rückkehr nicht realisieren können. Wir müssen alles überdenken."

Ich traue unserer Mannschaft durchaus zu, dass wir eine lange und erfolgreiche Serie hinlegen können. Kevin Barra

Elf Punkte beträgt der Rückstand auf Platz eins. Dabei wollte Burgaltendorf hoch und verstärkte sich hochkarätig. Barra weiß auch um die Enttäuschung in der Mannschaft und dem Verein. "Wir sind da alle in einem Boot und müssen uns an die eigene Nase fassen - jeder Einzelne! Wir sind sehr unzufrieden. Aber wir wissen auch, dass wir noch sehr viele Spiele haben. Ich traue unserer Mannschaft durchaus zu, dass wir eine lange und erfolgreiche Serie hinlegen können. Und dann sehen wir, wo wir am Ende stehen."

So langsam geht auch die aktive Laufbahn des ehemaligen Regionalligaspielers des FC Kray zu Ende. Noch zwei Jahre will er spielen, dann ist Schluss. "Am liebsten beim SV Burgaltendorf", betont Barra. Da sind solche vier Tore in einem Spiel sicherlich nicht die schlechtesten Argumente.