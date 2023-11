Bezirksligist Vogelheimer SV kassierte beim Tabellenzweiten SV Genc Osman Duisburg eine Last-Minute-Niederlage. Christian Mikolajczak haderte – aber nicht mit dem Spiel.

Der Vogelheimer SV war am vergangenen Spieltag zu Gast beim Spitzenteam SV Genc Osman Duisburg. Nach schwachen ersten 20 Minuten und einem verdienten 0:1-Rückstand, zeigte der Essener Bezirksligist eine starke Reaktion und drängte auf den Ausgleichstreffer – welcher dann in der 87. Minute durch Naoufal Nouri auch gelang.

Doch trotzdem stand nach dem Abpfiff eine bittere 1:2-Niederlage zu Buche. Der Siegtreffer für die Hausherren fiel erst in der 90. Minute. Viel fehlte also nicht zu einem Achtungserfolg.

"Wir haben in den ersten 20 Minuten zu passiv gespielt und hatten zu wenig Mut im eigenen Ballbesitz. Was wir dagegen in der zweiten Halbzeit gespielt haben, war sensationell. Genc Osman hatte überhaupt keine Ideen mehr und konnte kaum für Entlastung sorgen. Ich kann meiner Mannschaft nur vorwerfen, dass wir die Chancen nicht genutzt haben. Insgesamt wäre ein Unentschieden gerecht gewesen", resümierte Vogelheims Cheftrainer Christian Mikolajczak.

Mehr als über die Niederlage ärgerte sich der ehemalige Profi (unter anderem Schalke 04, Hannover 96 und LR Ahlen) allerdings über die Schiedsrichterleistung. Der 42-Jährige redete sich in Rage und erklärte: "Was die Schiedsrichter mittlerweile an den Tag legen, ist eine absolute Frechheit! Er hatte dieses Spiel überhaupt nicht im Griff und dann darf man sich auch nicht wundern, warum man vielleicht nur Bezirksliga pfeift. Manche Entscheidungen waren wirklich unfassbar. Da sollte man sich dann auch mal hinterfragen."

Mikolajczak weiter: "Die allergrößte Frechheit für mich ist, dass sich ein Schiedsrichter auf Türkisch mit einer türkischen Mannschaft unterhält. Dazu fällt mir wirklich nichts mehr ein. Hut ab an den Verband. Das hat nichts mit der Niederlage zu tun, aber was der Schiedsrichter gemacht hat, ging gar nicht."