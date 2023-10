Bezirksliga: Große Enttäuschung in Essen - "Aktuell glaube ich nicht an den Aufstieg"

In der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein führt ein Essener Klub, Blau-Gelb Überruhr, die Tabelle an. Bei einem anderen Essener Verein sitzt der Fruststachel tief.

"Wir wollen in die Landesliga aufsteigen. Wenn nicht in diesem Jahr, dann im nächsten. Dafür stellen wir einen ordentlichen Kader zusammen", sagte Jörg Oswald, Sportchef des SV Burgaltendorf, zum Ende der Saison 2022/2023 gegenüber RevierSport.

Rund sieben Monate später ist die Enttäuschung an der Burgaltendorfer Windmühle groß. In der Serie 2022/2023 verpasste die Mannschaft von Trainer Sascha Hense letztendlich den Aufstieg. Und auch in der laufenden Saison sieht es nicht danach aus, dass Burgaltendorf die Rückkehr in die Landesliga gelingen wird.

Fünf Siege, zwei Remis, drei Niederlagen: 17 Punkte nach zehn Spielen und acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer Blau-Gelb Überruhr, so steht es um die Lage der Burgaltendorfer.

Vor dem Spiel beim SV Genc Osman Duisburg (Sonntag, 22. Oktober, 15.30 Uhr), dem Tabellenzweiten der Liga, findet Oswald deutliche Worte.

Es ist einfach so, dass wir zu viele Spieler haben, die nicht das abrufen, was sie imstande zu leisten sind. Jörg Oswald

Oswald: "Das bisher Geleistete ist definitiv zu wenig. Wir erspielen uns die Chancen, aber treffen das Tor nicht. Unsere magere Ausbeute spiegelt sich am besten in Maurice Tavio y Huete wider. Er holte sich in der letzten Saison mit 34 Toren die Torjägerkanone. Aktuell steht er bei einem Treffer, den er am vergangenen Wochenende erzielte. Aber nicht nur er sucht seine Form. Es ist einfach so, dass wir zu viele Spieler haben, die nicht das abrufen, was sie imstande zu leisten sind."

Den Aufstieg hat Oswald gefühlt schon abgehakt. Er betont: "Ich bin schon lange im Geschäft und muss mir nichts vormachen. Aktuell glaube ich einfach nicht mehr an den Aufstieg". Aber: "Unsere letzte Chance ist das Spiel am Sonntag. Mit einem Sieg bei Genc Osman und dann vielleicht einer Siegesserie bis Weihnachten wären wir auf jeden Fall noch einmal dran. Das haben wir letztes Jahr auch geschafft. Ich hoffe, dass uns das wieder gelingt. Dafür müssen wir am Sonntag beim SV Genc Osman Duisburg den heißen Tanz für uns entscheiden."

Auch wenn die Enttäuschung beim Burgaltendorfer Sportchef groß ist, steht das Trainerteam um Sascha Hense und Andreas Grippel nicht zur Debatte. "Nein! Bei uns gibt es keine Trainerfrage", erwidert Oswald.