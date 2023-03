SV Burgaltendorf: Fünfter Zugang für 23/24 steht fest - offensiver Mittelfeldspieler kommt

Der SV Burgaltendorf hat seinen fünften Neuzugang für die Saison 2023/2024 vorgestellt.

Mustafa Anwar kehrt an die Windmühle zurück. "Der Verein SV Burgaltendorf ist zu seiner zweiten Heimat geworden, wir freuen uns, dass er zurückkehrt", sagt Jörg Oswald, Sportlicher Leiter des Essener Bezirksligisten. Der 33-Jährige ist an der Windmühle ein alter Bekannter.

Acht Jahre spielte "Tato" Anwar für den SVA. Bevor er den Verein vor zwei Jahren verließ, um kürzer zu treten. Er hat in Burgaltendorf alles mitgemacht: Die Landesliga, den Abstieg aus der Landesliga, den Wiederaufstieg, den zweimaligen Gewinn der Hallenstadtmeisterschaft und vieles mehr.

"Anwar will es nochmal wissen. Er macht sich nochmal fit, denn er weiß wie Aufstieg geht und wird der Mannschaft mit seiner Erfahrung auf und neben dem Platz helfen. Nach seiner aktiven Zeit wollen wir Tato weiter an den Verein binden, erste Gespräche haben bereits stattgefunden", sagt Oswald über den offensiven Mittelfeldspieler.

Mustafa Anwar steht aktuell noch bei Teutonia Überruhr unter Vertrag. Er spielte in der Vergangenheit für Vereine wie SV Burgaltendorf, VfB Frohnhausen und Tgd. Essen-West.

Zuvor hatten die Burgaltendorfer schon Spieler wie Dylan Grün (Spielvereinigung Schonnebeck U19), Patrizio Benvenuti, Kai Hoffmann (ESC Preußen Essen) oder auch Georgios Ketsatis (SpVg Schonnebeck) gesichert.

Die Mannschaft von Trainer Sascha Hense liegt in der laufenden Saison auf Platz vier und hat acht Spieltage vor Schluss acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SG Schönebeck. Zur Erinnerung: Nur der Tabellen-Erste steigt in die Landesliga auf.

"Wir wollen in die Landesliga aufsteigen. Wenn nicht in diesem Jahr, dann im nächsten. Dafür stellen wir einen ordentlichen Kader zusammen", sagte Oswald schon in den letzten Wochen gegenüber RevierSport.