Mehmet Boztepe: Ehemaliger Drittligaspieler wird auf Vereinssuche fündig

Mehmet Boztepe wurde auf der Vereinssuche fündig. Der ehemalige Drittliga-Profi wechselt in die Bezirksliga.

Vor einigen Tagen berichtete RevierSport, dass Mehmet Boztepe einen neuen Klub sucht.

"Ich kann mir jetzt alles vorstellen. Ob Ober- oder Landesliga. Es muss am Ende für den Verein, aber natürlich auch für mich passen. Ich höre mir alles gerne an. Jeder, der mich kennt, weiß, dass das Alter bei mir keine Rolle spielt. Ich bin glücklicherweise von schweren Verletzungen verschont geblieben und immer noch topfit", sagte der 35-Jährige, der in der Türkei seine Zelte endgültig abbrach, gegenüber RS.

Doch es wurde im Endeffekt weder die Ober- noch die Landesliga. Boztepe hat beim Bezirksligisten SV Viktoria Goch unterschrieben.

"Bei diesem Klub und den Verantwortlichen hatte ich einfach das beste Gefühl. Trainer Daniel Beine hat sich unnormal um mich bemüht. Er hat mich jeden Tag angerufen und mir den Wechsel mit seiner Vision vom Fußball schmackhaft gemacht. Wenn ich mich mit ihm über Fußball unterhalte, dann bin ich wirklich begeistert. Ich habe schon viele Trainer kennengelernt, aber Daniel ist einer der Besten. Das kann ich jetzt schon sagen. Sein Weg wird auf jeden Fall nach oben führen", erzählt Boztepe, der in Moers lebt.

Mehmet Boztepe: Viele Vereine in Deutschland und der Türkei

Boztepe bestritt in Deutschland 29 Drittligaspiele (vier Tore, sechs Vorlagen), 82 Begegnungen in der Regionalliga West (10, 28) und 44 U19-Bundesliga-Partien (3, 24). Er stand bei Borussia Dortmund II, dem Wuppertaler SV und der SSVg Velbert, später auch dem MSV Düsseldorf unter Vertrag. In den Niederlanden spielte er für den FC Emmen.

Adanaspor, Bandirmaspor, Balikesirspor, Menemenspor, Sakaryaspor, Usak Spor und Mus 1984, so hießen die türkischen Zweit- und Drittligisten, bei denen Boztepe unter Vertrag stand. Der in Elazig geborene und in Moers aufgewachsene Edeltechniker kann auf 141 Einsätze (17 Tore, 15 Vorlagen) in der zweithöchsten und 75 Begegnungen (11, 1) in der dritthöchsten türkischen Spielklasse zurückblicken.