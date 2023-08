Mehmet Boztepe: Ehemaliger Drittligaprofi auf Vereinssuche - "Ich kann mir alles vorstellen"

Mehmet Boztepe hat seine Zelte in der Türkei endgültig abgebrochen und der gebürtige Moerser sucht nun einen Verein in der Umgebung.

Es war der 7. Januar 2014 als Mehmet Boztepe die SSVg Velbert in Richtung Adanaspor verließ. Seine sportliche Heimat sollte die Türkei lange Zeit bleiben. Im Sommer 2022 kehrte er ins Ruhrgebiet zurück und heuerte beim damaligen niederrheinischen Oberligisten MSV Düsseldorf an.

Doch nach nur einem halben Jahr verließ der heute 35-jährige Boztepe den MSV wieder - und kehrte im Januar 2023 zu Mus 1984 in die Türkei zurück.

"Ich hatte noch einmal ein finanziell attraktives Angebot vorliegen und musste dieses einfach annehmen. Aber eigentlich wollte ich nicht mehr in die Türkei. Jetzt ist wirklich Schluss. Das habe ich meiner Frau auch versprochen. Wir bauen uns in Ruhe ein Leben in Moers auf und hier in der Umgebung will ich auch Fußball spielen", erklärt der Ex-Profi gegenüber RevierSport.

Er ergänzt: "Ich kann mir jetzt alles vorstellen. Ob Ober- oder Landesliga. Es muss am Ende für den Verein, aber natürlich auch für mich passen. Ich höre mir alles gerne an. Jeder, der mich kennt, weiß, dass das Alter bei mir keine Rolle spielt. Ich bin glücklicherweise von schweren Verletzungen verschont geblieben und immer noch topfit."

Mehmet Boztepe: Viele Vereine in Deutschland und der Türkei

Boztepe bestritt in Deutschland 29 Drittligaspiele (vier Tore, sechs Vorlagen), 82 Begegnungen in der Regionalliga West (10, 28) und 44 U19-Bundesliga-Partien (3, 24). Er stand bei Borussia Dortmund II, Wuppertaler SV und der SSVg Velbert, später auch dem MSV Düsseldorf unter Vertrag. In den Niederlanden spielte er für den FC Emmen.

Adanaspor, Bandirmaspor, Balikesirspor, Menemenspor, Sakaryaspor, Usak Spor und Mus 1984, so hießen die türkischen Zweit- und Drittligisten bei denen Boztepe unter Vertrag stand. Der in Elazig geborene und in Moers aufgewachsene Edeltechniker kann auf 141 Einsätze (17 Tore, 15 Vorlagen) in der zweithöchsten und 75 Begegnungen (11, 1) in der dritthöchsten türkischen Spielklasse zurückblicken.