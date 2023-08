Bezirksligist DJK Sportfreunde Katernberg verpasste am vergangenen Spieltag einen perfekten Saisonstart. Trainer Sascha Fischer war verärgert.

Der Frust war groß bei der DJK Sportfreunde Katernberg. Was war passiert? Am Sonntagnachmittag traf der ambitionierte Bezirksligist zuhause auf SuS Niederbonsfeld und wollte an der heimischen Meerbruchstraße – nach dem 4:2-Erfolg in Vogelheim – den zweiten Dreier in der noch jungen Saison einfahren.

Doch daraus wurde nichts, denn Katernberg kassierte gegen den Außenseiter eine bittere und unerwartete Last-Minute-Pleite (2:3).

Dabei sah es lange Zeit gut aus für die Sportfreunde. Durch die Treffer von Nils Unger (3.) und Kevin Zamkiewicz (12.) führte die Mannschaft von Trainer Sascha Fischer mit 2:1 – bis der Schiedsrichter in der 88. Minute einen Elfmeter für Niederbonsfeld pfiff, den Tobias Spannagel im Nachschuss zum Ausgleich verwandelte.

"Es war definitiv kein Elfmeter, aber trotzdem müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Bis zum Elfmeter hat der Gegner in der zweiten Halbzeit nicht einmal auf das Tor geschossen. Wir haben das Spiel recht gut kontrolliert, aber die Chancen vorne nicht genutzt. Diese Konterchancen haben wir völlig katastrophal ausgespielt. Eigentlich hätten wir schon 4:1 oder 5:1 führen müssen", erklärte Fischer.

Wir ärgern uns alle, dass wir diese drei Punkte einfach so unnötig weggeschmissen haben. Diese Niederlage muss ich erst einmal für mich persönlich sacken lassen. Ich bin wirklich maßlos enttäuscht. Wir hätten einen sehr guten Saisonstart haben können. Das war ein komplett gebrauchter Tag. Sascha Fischer.

Doch damit nicht genug. In der 90. Minute erzielte Philipp Lindemann tatsächlich noch den 3:2-Siegtreffer für die Gäste. Entsprechend bedient war Katernbergs Trainer: "In der Nachspielzeit haben wir extrem schlecht verteidigt, auch weil wir wahrscheinlich noch durch das späte 2:2 konsterniert waren. Wir ärgern uns alle, dass wir diese drei Punkte einfach so unnötig weggeschmissen haben. Diese Niederlage muss ich erst einmal für mich persönlich sacken lassen. Ich bin wirklich maßlos enttäuscht. Wir hätten einen sehr guten Saisonstart haben können. Das war ein komplett gebrauchter Tag. Wir werden das Spiel unter der Woche aufarbeiten und versuchen uns die Punkte am nächsten Spieltag wiederzuholen."

Dann gastiert Katernberg beim Landesliga-Absteiger Genc Osman Duisburg (27. August, 15.30 Uhr). Es wird spannend, ob die Mission Wiedergutmachung gelingt.