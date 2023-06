Essen: 15 Spiele in der Regionalliga - Bezirksligist holt Verstärkung von RWE II

Die DJK Sportfreunde Katernberg hat einen weiteren Zugang präsentiert. Diesmal für das Trainerteam des Bezirkligisten.

Zur neuen Saison 23/24 wird mit Matthias Walter ein alter Bekannter das Trainerteam um Sascha Fischer als Co-Trainer bei DJK Sportfreunde Katernberg verstärken. Walter, der auf 15 Regionalliga-West-Einsätze mit dem FC Kray zurückblicken kann, kommt von Rot-Weiss Essen II.

Walter lief als aktiver Spieler bereits in der Saison 19/20 für den Klub von der Meerbruchstraße auf. Nun wird er an der Seitenlinie stehen. Für die U19 von Rot-Weiss Essen und dem FC Kray in der Oberliga, stand Matthias zuletzt als Co-Trainer an der Trainerbank und spielte zuletzt unter Trainer Stefan Lorenz in der Kreisliga B für RWE II.

Jetzt kehrt Walter wieder an den Meerbruch zurück. "Ich freue mich, wieder in Katernberg zu sein. Der Kontakt zum Verein ist nie abgebrochen. Hier habe ich quasi meine aktive Karriere beendet. In Katernberg finde ich etwas Beständiges. Der Verein hat viel Potential und ist gut aufgestellt. Wir wurden uns nach regem Austausch jedenfalls schnell einig", erklärt der 32-jährige Walter.

Matthias Walter hat mit Apfeld, Wagner und Knappmann zusammengearbeitet

Eine viel zu frühe, schwerere, Verletzung zwang Matthias, vom aktiven Part auf dem Platz zum passiven Teil an der Seitenlinie zu wechseln. Walter: "Das Trainerdasein hat mich schon immer gereizt. Das Ende meiner aktiven Laufbahn hat mich diesen Schritt schneller vollziehen lassen. Und in den vergangenen zweieinhalb Jahren habe ich bereits viele Dinge gelernt. Bei RWE habe ich unter Damian Apfeld und Vincent Wagner viele Erfahrungen sammeln können und beim FC Kray unter anderem mit Christian Knappmann zusammen gearbeitet."

Nach der kürzlichen Gruppeneinteilung - RevierSport berichtete - herrscht Klarheit über Ausgangslage in der Bezirksliga, worüber Walter eine klare Einschätzung hat: "Es ist eine brutal schwere Liga. Fünf, sechs Mannschaften, darunter auch wir, haben den Anspruch oben mitzuspielen. Plus einige Mannschaften, die man noch nicht einschätzen kann. Mit Beständigkeit, einem guten Run, wenig Verletzungen und einem guten Rhythmus, ist für uns einiges möglich. Man wird sehen, was am Ende dabei herausspringt. Wir sind gut aufgestellt, halten aber weiterhin noch Augen und Ohren offen, um den Kader in der Breite zu verstärken. Wir werden alles dafür tun und dabei möchte ich so gut es geht helfen, eine erfolgreiche Saison zu bestreiten. Auf diese Aufgabe freue ich mich sehr."