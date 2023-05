Der Vogelheimer SV feierte gegen Ratingen II den elften Heimsieg in dieser Saison und bleibt ganz oben dran. Für Stephan Nachtigall war es ein besonderer Tag.

Am 5. Dezember 2021 stand Stephan Nachtigall zuletzt in einem Pflichtspiel in der Startelf. Damals siegte sein Verein, der Vogelheimer SV, mit 4:0 bei RuWa Dellwig. Anschließend wurde der 38-Jährige mit mehreren schweren Verletzungen ausgebremst – RevierSport berichtete.

Im März feierte Nachtigall sein Comeback nach langer Leidenszeit und am vergangenen Sonntag war es dann endlich soweit: Der Ex-Profi spielte zum ersten Mal seit über 17 Monaten von Beginn an.

Und nicht nur das: Nachtigall avancierte mit einem Doppelpack, beim 3:1-Sieg über die Zweitvertretung von Ratingen 04/19, zum Matchwinner. Damit darf der Bezirksligist weiterhin vom Aufstieg in die Landesliga träumen. Zwei Spieltage vor Saisonschluss liegt Vogelheim zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter SG Schönebeck zurück.

Nachtigall, der in der Jugend bei Schalke 04 und Rot-Weiss Essen ausgebildet wurde und später 54 Drittliga-Partien absolvierte, möchte dem Team im Endspurt mit seiner Qualität und Erfahrung helfen. RS hat mit dem Familienvater gesprochen:

Stephan Nachtigall (38) über…

sein Startelf-Comeback nach über 17 Monaten: "Nicht nur den 12. März, sondern auch den 14. Mai werde ich mir jetzt ganz dick im Kalender anstreichen. Mein erstes Spiel von Anfang an, das war natürlich für mich ein ganz besonderes Gefühl. Endlich konnte ich mal wieder das Warmmachprogramm normal mitmachen und die Mannschaft als Kapitän auf das Feld führen. Die Neuzugänge hatten mich ja noch nie als Kapitän erlebt."

den 3:1-Sieg über Ratingen II: "Wir haben das Spiel sehr gut dominiert und eine Offensivwelle nach der anderen gestartet. Ich habe dann das 1:0 erzielt, leider bekommen wir wenige Minuten später ein unnötiges Ausgleichstor nach einer eigenen Ecke. Das darf uns als Spitzenmannschaft in der Bezirksliga nicht passieren. Wir haben dann aber Geduld bewahrt. Glücklicherweise konnte ich eine der Chancen zum 2:1 nutzen. Da stand ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der Sieg war insgesamt hochverdient."

seinen Fitnesszustand: "Luft hatte ich am Ende nicht mehr. Ich habe mir selbst noch eine Auszeit genommen und eine kleine Blessur vorgetäuscht. Ich brauchte einfach nur Wasser (lacht). Nach 83 Minuten hat der Trainer mich erlöst und ausgewechselt. Ich konnte mich danach wirklich kaum noch auf den Beinen halten und war fix und fertig. Einen Tag später habe ich mich aber schon wieder besser gefühlt und war bereit für die nächste Trainingseinheit. Ich fühle mich gut!"

den Saisonendspurt und die Meisterchancen: "Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Am Sonntag spielen wir in Überruhr. Da geht es darum, wer sich die Vize-Meisterschaft sichert. Natürlich glauben wir noch an einen Ausrutscher von Schönebeck und wollen nichts dem Zufall überlassen. Wenn nicht, dann wollen wir aber definitiv Platz zwei erreichen. Wir haben bislang eine überragende Runde gespielt. "