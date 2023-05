Vogelheimer SV: Vogelheim glaubt weiter an den Aufstieg, Endspiel droht am 29. Spieltag

Nach dem Unentschieden gegen den Tabellenführer SG Essen-Schönebeck bleibt es weiterhin spannend im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Niederrhein 7. Auch BG Überruhr hat jetzt gute Chancen.

Es sind noch vier Spieltage in der Bezirksliga 7 Niederrhein und das Rennen um den Aufstieg ist so spannend wie noch nie zuvor in dieser Saison.

Nachdem der Vogelheimer SV gegen den Tabellenersten SG Schönebeck kurz vor Schluss einen Punkt sichern konnte, rutschten sie aufgrund des 2:0-Sieges von BG Überruhr auf den dritten Platz der Tabelle ab und sind nun punktgleich mit dem FC Blau-Gelb.

Julian Grzanna, Kapitän der Vogelheimer, schaut trotzdem mit Hoffnung auf das Restprogramm seiner Mannschaft. "Es wird wichtig sein, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Dann hoffen wir auf einen Patzer von Schönebeck, die haben auch kein einfaches Restprogramm. Wir werden alles geben, um am Ende ganz oben stehen zu können."

Auch der Trainer des aktuell Tabellendritten, Christian Mikolajczak, hat den Aufstieg noch nicht abgeschrieben. "Solange rechnerisch alles möglich ist, glauben wir dran. Schönebeck hat genau wie wir noch ein paar Knaller vor sich und dass in der Liga jeder gegen jeden gewinnen kann, das hat man im Saisonverlauf gesehen. Wir können der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir machen es bis zum Sechzehner gut, nur im Strafraum fehlt dann ein bisschen der letzte Wille."

Vermutlich wird sich der Landesliga-Aufstieg zwischen Schönnebeck, Vogelheim und Überruhr entscheiden. Doch auch der SV Burgaltendorf und die DJK Sportfreunde Katernberg können es rein rechnerisch noch schaffen. Beide liegen mit 58 Punkten jeweils zwei Punkte hinter Vogelheim und Überruhr. Für Spannung ist gesorgt.

Zumal sich im vorletzten Spiel der Saison eine Art Endspiel anbahnt. Denn am 29. Spieltag empfängt der FC Blau-Gelb Überruhr den Vogelheimer SV zum Topspiel der Liga. Unter Umständen könnte es dort eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen der Bezirksliga 7 Niederrhein geben.