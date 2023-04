SG Schönebeck: Landesliga-Anwärter holt Top-Mann von Kreisliga-A-Spitzenreiter

Die SG Schönebeck, Tabellenführer der Bezirksliga Gruppe 7 am Niederrhein, hat für die neue Saison einen Mann mit viel Landesliga-Erfahrung verpflichtet.

Abdelmalik El Ouriachi wechselt ab dem 1. Juli 2023 vom Kreisliga-A-Spitzenreiter SuS Haarzopf zum Bezirksliga-Tabellenführer SG Schönebeck.

El Ouriachi kommt mit einer großen Erfahrung in höheren Ligen zur SGS. In insgesamt acht Jahren bei DJK Blau-Weiß Mintard absolvierte der 27-Jährige 140 Spiele für die Mülheimer in Bezirks- und Landesliga.

Schönebeck-Trainer Olaf Rehmann, der aktuell auf Teneriffa seinen Urlaub genießt, erklärt, warum er El Ouriachi gerne in seinem Team haben wollte:

"Abdel hat in vielen Spielen in der gegnerischen Mannschaft gegen meine Teams gespielt und ist mir dabei immer positiv aufgefallen. Er ist ein sehr schneller und trickreicher Spieler, der nur schwer zu verteidigen ist. Er verfügt über viel Erfahrung in verschiedenen Ligen. Von daher freue ich mich sehr, dass er ab nächste Saison nicht mehr gegen uns, sondern für uns spielen wird."

Bundesweit bekannt wurde der flexibel im Mittelfeld und Angriff einsetzbare Abdelmalik El Ouriachi durch das #Goldengoal-Turnier von Soccerwatch im Jahr 2020. Sein Tor war es, durch das sich Blau-Weiß Mintard gegen 255 andere Vereine durchsetzen und sich am Ende die Siegerkrone aufsetzen konnte. Der heutige Sky-Moderator und ehemalige RevierSport-Mitarbeiter Marlon Irlbacher überreichte ihm seinerzeit den Siegerpokal.

Mit El Ouriachi kommt nicht nur der beste Hallenspieler 2016 zur Ardelhütte, sondern auch ein erfahrener Aufstiegsexperte. 2019 gelang ihm mit Mintard der Klassensprung in die Landesliga. In dieser Saison schickt er sich an, mit SuS Haarzopf das gleiche Kunststück in die Bezirksliga zu wiederholen. Und ab dem 1. Juli könnte er dann nach einem Schönebecker Landelsiga-Aufstieg wieder in der sechsthöchsten Spielklasse auf Torejagd gehen.