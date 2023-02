SV Union Velbert: 24 Zugänge in der Winterpause! Güngör: "Habe mich selbst übertroffen"

Der Tabellenletzte SV Union Velbert will in der Rückrunde nochmal angreifen. Dafür hat man in der Winterpause nicht nur den Trainer, sondern direkt den kompletten Kader ausgetauscht.

Nur vier Punkte aus 16 Spielen, 16 Zähler Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz, abgeschlagener Tabellenletzter: Vor der Winterpause hätte beim abgeschlagenen Schlusslicht der Bezirksliga Gruppe 7, SV Union Velbert, wohl niemand mehr vom Klassenerhalt zu träumen gewagt. Doch der Verein lässt nun mit sage und schreibe 24 (!) Winter-Zugängen aufhorchen. Maßgeblicher Strippenzieher des Umbruchs ist der neue Mann an der Seitenlinie: Mesut Güngör. Er ist bei Union Velbert kein Unbekannter. Güngör war bereits in der Saison 2021/2022 als Coach für den Verein tätig, hatte jedoch nach dem erfolgreichen Klassenerhalt im Mai 2022 sein Engagement in Velbert beendet. Eine enttäuschende Hinrunde und zwei Trainerwechsel später ist er nun zurück - mit 24 neuen Spielern im Gepäck. "Ein Umbruch dieser Größenordnung ist im deutschen Fußball alles andere als alltäglich, vielleicht sogar einzigartig. Dass uns das gelungen ist, hat sicher auch mit meinem großen Netzwerk zu tun", berichtet der 51-jährige Trainer nicht ohne Stolz. Man habe in kürzester Zeit mit über 100 Spielern Gespräche geführt und viele Akteure für den Velberter Klub begeistern können. Die Mannschaft hatte aber nicht die nötige Qualität für die Bezirksliga, vielleicht nicht mal für die Kreisliga A. Das ist nicht der Anspruch vom SV Union Velbert Mesut Güngör über das Hinrunden-Team Die Neuen kommen aus ganz Nordrhein-Westfalen, für einige der Spieler hat der Verein Ablösesummen zwischen 100 und 250 Euro bezahlt. Vom Hinrunden-Kader sind Güngör nur noch vier Spieler geblieben. Darüber ist der Coach aber nicht böse. "Wo der Rest hin ist, ist mir eigentlich egal. Der Kader wurde von meinen Vorgängern zusammengestellt. Die Mannschaft hatte aber nicht die nötige Qualität für die Bezirksliga, vielleicht nicht mal für die Kreisliga A. Das ist nicht der Anspruch vom SV Union Velbert", betont Güngör. Der Anspruch, das macht der alte und neue Trainer deutlich, sei es vielmehr, den Verein aus dem Niemandsland der Tabelle zu holen und ins gesicherte obere Mittelfeld der Bezirksliga zu befördern. Zwar gelten die Verträge der neuen Spieler, ebenso wie der des Trainers, auch für die Kreisliga A, den Klassenerhalt möchte man aber noch nicht abschreiben - solange dieser rechnerisch möglich ist. Zur Erinnerung: Der aktuelle Rückstand auf das rettende Ufer beträgt 16 Punkte bei noch 14 auszutragenden Begegnungen. Ein Anfang für die nötige Aufholjagd wurde im Nachholspiel gegen den ESC Preußen gemacht. Das neu zusammengesetzte Team aus Velbert konnte mit einem 2:2-Remis gegen den Liga-Achten einen Achtungserfolg erzielen. Als nächstes geht es für Güngörs Jungs zum Spitzenreiter, der noch ungeschlagenen SG Essen-Schönebeck. Eine echte Bewährungsprobe, vor der dem Velberter Team aber nicht bange ist. "Schönebeck ist derzeit das Maß aller Dinge, aber wir wollen dem Gegner das Leben schwer machen. Ich erwarte von meinem Team, dass wir in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen, danach dürfen die Beine auch mal ein, zwei Tage wehtun. Wir wollen alle Gegner ärgern und den Abstiegskampf nochmal aufmischen", gibt sich der neue Coach motiviert. Den Unionern bleiben noch 14 Spiele, um die Kehrtwende zu schaffen. Und der Fußball, das weiß auch Trainer Güngör, schreibt manchmal Geschichten, die man sich vorher nicht schöner hätte erträumen können. An 24 Winter-Zugänge hätte in Velbert vor der Saison schließlich auch niemand geglaubt.

