Am ersten Spieltag der Hallenstadtmeisterschaften in Velbert gab es einen ungeschlagenen Gruppensieger. Der Gastgeber ging derweil leer aus.

Der erste Spieltag der Hallenstadtmeisterschaft in Velbert ist Geschichte. Am Mittwoch wurde die Vorrunden-Gruppe A ausgespielt - und hatte einen ungeschlagenen Sieger.

Türkgücü Velbert dominierte das Geschehen und setzte sich als Erster durch. Der A-Ligist schlug den FC Langenberg, SV Union Velbert, TVD Velbert und Blau-Weiß Langenberg jeweils mit 2:0. Einzig Stella Azzurra konnte Türkgücü die perfekte Vorrunde vermiesen und erzielte beim 1:1 den einzigen Treffer gegen den verdienten Spitzenreiter.

Für Stella Azzurra reichte es letztlich dennoch nicht zu Platz zwei, den sich mit BW Langenberg ein direkter Konkurrent aus der Kreisliga B2 Wuppertal und Niederberg sicherte. Blau-Weiß unterlag lediglich dem Gruppensieger und schlug neben Stella Azzurra (3:1) auch den SV Union (4:0) und TVD Velbert (1:0).

Dennoch darf sich Stelle Azzurra über den Einzug in die Zwischenrunde freuen. Dank zweier Siege über den SV Union Velbert (1:0) und den FC Langenberg (2:0) reichte es zu acht Punkten und Platz drei.

TVD macht es spannend

Zittern musste dagegen der TVD Velbert. Der Oberligist reiste mit Spielern aus der zweiten Mannschaft (Kreisliga B) und U19 (A-Junioren-Leistungsklasse) an - und das machte sich bemerkbar. Nach drei Spielen stand lediglich ein Zähler auf dem Konto, doch zwei Siege gegen den FC Langenberg (3:0) und SV Union Velbert (3:1) sicherten doch noch den Einzug unter die letzten Acht.

So blieben für den FC Langenberg (Kreisliga C), der immerhin vier Punkte sammelte, und Gastgeber SV Union Velbert (Kreisliga A), für den es an diesem Tag bei 1:11 Toren keinen einzigen Punkt zu holen gab, nur noch die letzten beiden Plätze, die das Turnieraus besiegelten.

Weiter geht es schon am Donnerstagabend mit der zweiten Vorrunden-Gruppe, in der neben Titelverteidiger SSVg Velbert (Regionalliga) und dem SC Velbert (Landesliga) auch der Langenberger SV (Kreisliga A), der TSV Neviges, die Sportfreunde Siepen (beide Kreisliga B) und Iraklis Neviges (Kreisliga C) an den Start gehen.

Erneut qualifizieren sich die besten Vier der Gruppe für die Zwischenrunde. Unter den letzten acht Teams werden dann schon am Freitag die Halbfinalisten ausgespielt, die Samstag um den Titel kämpfen.