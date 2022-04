Fußball-Bezirksligist SC Frintrop konnte sich am Montagabend über drei wichtige Punkte im Abstiegskampf freuen. Der Verein gewann am grünen Tisch.

Bis zur 80. Minute führte der SC Frintrop am 20. März bei Union Velbert durch einen Treffer von Bless Dueh Ngwa (78.) mit 1:0 und war auf einem guten Weg, den ersten Auswärtssieg der Saison einzufahren. Doch dann folgten unschöne Szenen – nach einer Roten Karte gegen den Velberter Spieler Souleymane Diaby gab es eine Rudelbildung, an der laut Augenzeugen nicht nur Spieler, sondern auch Zuschauer beteiligt waren.

Schiedsrichter Taner Özkan sah keine Möglichkeit, dieses Spiel unter regulären Bedingungen fortzuführen und musste die Partie abbrechen. Für Velbert war es nicht der erste Abbruch in der Saison. Bereits die Partie gegen den ASV Mettmann wurde im Oktober abgebrochen und knapp zwei Monate später wiederholt (0:0).

Am Montagabend um 20 Uhr fand die Sportgerichtssitzung in Solingen statt. Vereinsvertreter von Velbert und Frintrop, der Schiedsrichter und Rot-Sünder Diaby wurden geladen, um an dieser Gerichtsverhandlung teilzunehmen. Es stellte sich die Frage: Bekommt Frintrop die drei Punkte zugesprochen oder gibt es ein Wiederholungsspiel? Nach über zweistündiger Verhandlung stand dann das Urteil fest: 2:0-Sieg für den SC Frintrop am grünen Tisch! Außerdem wurde Diaby für fünf Spiele gesperrt. Gut möglich, dass Union Velbert Einspruch einlegen wird.

Wir freuen uns, dass dieses Spiel 2:0 für uns gewertet wurde und sind mit dem Urteil natürlich zufrieden. Das sind drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Frintrop-Coach Kevin Voss.

Frintrops Trainer Kevin Voss zeigte sich erleichtert: "Es ist die einzig richtige Entscheidung. Wir freuen uns, dass dieses Spiel 2:0 für uns gewertet wurde und sind mit dem Urteil natürlich zufrieden. Das sind drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Wir müssen jetzt weiter von Spiel zu Spiel schauen."

Durch den Sieg am grünen Tisch klettert der Essener Bezirksligist auf den zwölften Tabellenplatz und hat nur noch einen Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Am Donnerstag (14. April, 19.30 Uhr) reist Frintrop zum Zweiten SC Werden-Heidhausen – eine anspruchsvolle Aufgabe für die Voss-Elf.