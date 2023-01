TuS Haltern II: Mannschaft abgemeldet, Neustart in der Kreisliga A

Der TuS Haltern am See zieht seine zweite Mannschaft aus der Bezirksliga Westfalen Gruppe 11 zurück. Schon in der kommenden Saison will man aber neu angreifen.

Keine schönen Nachrichten aus Haltern am See. Der TuS muss seine zweite Mannschaft aus der Bezirksliga Staffel 11 Westfalen zurückziehen. Das gab der Verein auf der Homepage bekannt. Erst im vergangenen Jahr war die Halterner Zweitvertretung aus der Landesliga abgestiegen.

Aufgrund eines Nichtantritts in der vergangenen Saison starteten die Halterner mit drei Minuspunkten in die Spielzeit. Zur Winterpause standen immer noch zwei Minuspunkte auf dem Konto. Nach einem Unentschieden zum Saisonstart hagelte es für den Absteiger Niederlagen. Die personellen Engpässe wurden so extrem, dass sogar Spieler aus der Mannschaft der Alten Herren aushelfen mussten. Zwei Mal bekamen die Halterner gar keinen Spieltagskader zusammen und traten nicht an.

„Trotz enormer Kraftanstrengungen im Verein und zahlreicher Unterstützung aus der ersten Mannschaft und den alten Herren ist es uns nicht gelungen, eine schlagkräftige Mannschaft für die Bezirksliga auf die Beine zu stellen“, erklärte Fußball-Abteilungsleiter Daniel Haxter auf der Vereinshomepage. Dies habe sowohl an externen als auch an internen Faktoren gelegen. So folgte der Entschluss, die Mannschaft zurückzuziehen. „Das tut weh, weil ich hautnah erlebt habe, wie viel Herzblut das Trainerteam und die Mannschaft jede Woche auf den Platz gebracht haben, aber auch zu ihrem Schutz ist diese Entscheidung unumgänglich.“

Einige Spieler haben "zu schnell aufgegeben"

Für Dirk Cholewinski, Trainer der zweiten Mannschaft, sei klar gewesen, dass die Saison ohne eine echte Vorbereitung eine große Herausforderung werden. „Trotz eines ordentlichen Starts haben dann nach den ersten höheren Niederlagen aber leider einige Spieler zu schnell aufgegeben. Ab dann war es ein Kampf, jede Woche eine Mannschaft aufs Feld zu bringen. Am Ende muss man so ehrlich sein, dass die Qualität nicht gereicht hat.“, erkannte der Coach. „Nichtsdestotrotz wünschen Ralf (Groß, Co-Trainer, d. Red.) und ich dem Verein natürlich alles Gute und das es in der kommenden Saison besser läuft.“

Doch die Mannschaft wird nicht komplett aus dem Verkehr gezogen. „Wir starten ab sofort mit dem Neuaufbau für die kommende Saison in der Kreisliga A und sind uns sicher, dafür eine wettbewerbsfähige Mannschaft auf die Beine stellen zu können“, erklärte Haxter. Mit einer neuen Mannschaft und einem neuen Trainerteam soll in der kommenden Saison wieder angegriffen werden.