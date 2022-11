Der Vogelheimer SV kämpft in dieser Saison um den Aufstieg. Nach einer schweren Verletzung muss der Bezirksligist aber auch in der Rückrunde auf den Kapitän verzichten.

Seit knapp einem Jahr haftet Stephan Nachtigall das Pech an den Schuhen. Der Kapitän des Essener Bezirksligisten Vogelheimer SV absolvierte sein letztes Spiel am 5. Dezember 2021 – beim 4:0-Auswärtssieg bei RuWa Dellwig. Danach musste der routinierte Ex-Profi mehrere Monate mit einem Knorpelschaden pausieren.

Im Juli 2022 folgte dann die nächste Hiobsbotschaft: Nachtigall riss sich beim Privattraining mit seinem Sohn die Achillessehne. "Nach meiner ersten Operation am 13. Juli musste ich sechs Wochen lang einen Spezialschuh tragen. Ich war in der Sommervorbereitung aber schon mit der Mannschaft auf dem Platz und habe dort mein Krafttraining absolviert. Nach zwei, drei Monaten habe ich gemerkt, dass sich die Achillessehne kaum beruhigte. Mit dem Trainerteam habe ich mich dann dazu entschieden, einige Wochen nichts zu machen, damit die Verletzung abklingen kann. Das hat auch soweit gut funktioniert", erklärte der 37-Jährige rückblickend.

Die Pläne für das Comeback waren bereits geschmiedet, doch dann gab es am vergangenen Mittwoch den nächsten Schock. Wie RevierSport erfuhr, verletzte sich der Mittelstürmer erneut schwer an der Achillessehne.

Nachtigall bestätigte die traurige Nachricht: "Am 16. November habe ich zuhause etwas Gartenarbeit gemacht. Beim Gang ins Wohnzimmer hat es dann geknallt. Ich war alleine zuhause und musste mich erst einmal hinsetzen, weil es unfassbar weh getan hat. Diesen Schmerz kannte ich ja schon, ich war einfach geschockt. Am nächsten Tag hat mir mein Arzt direkt einen MRT-Termin besorgt. Bei der anschließenden Besprechung wurde mir dann gesagt, dass die Achillessehne an der gleichen Stelle zum zweiten Mal gerissen ist. Keiner konnte sich erklären, warum und weshalb die Sehne beim normalen Gehen reißt."

Glück im Unglück für den Familienvater: die Achillessehne ist nicht komplett durch, sondern "nur" zum Teil angerissen. Deswegen braucht Nachtigall dieses Mal keine Operation und wird konservativ behandelt. Die Ausfallzeit ist aber ähnlich wie bei einem kompletten Achillessehnenriss: sechs Monate Pause! Damit ist auch diese Saison für den ehemaligen Bezirksliga-Torschützenkönig gelaufen.

Wir haben aber als Familie zusammen entschlossen, dass ich es im Sommer noch einmal versuchen werde. Vor allem mein Sohn ist sehr mit dem Herzen dabei. Er ist mein größter Fan und wünscht sich nichts sehnlicher, als mich nochmal auf dem Platz zu sehen. Das habe ich ihm auch versprochen. Deswegen werde ich meine Karriere noch nicht beenden. Ich möchte im Sommer nochmal angreifen. Stephan Nachtigall.

Der gebürtige Essener wurde in der Jugend bei Schalke 04 und Rot-Weiss Essen ausgebildet. In seiner Seniorenlaufbahn absolvierte er für den Wuppertaler SV und Kickers Emden 54 Partien in der 3. Liga. Bis 40 möchte der Angreifer noch spielen – bestmöglich ohne weitere Verletzungen…