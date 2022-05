VfB Bottrop: Double in Reichweite - "Sind einfach eine geile Truppe"

Gegen Rhenania Bottrop konnte der VfB Bottrop den Kreispokal gewinnen. In den kommenden Wochen geht es für den Spitzenreiter der Bezirksliga 8 um den Aufstieg.

Das erste Ziel für das Saisonfinale hat der VfB Bottrop erreicht. Der Bezirksligist gewann das Finale des Kreispokals Oberhausen/Bottrop mit 2:0 nach Verlängerung gegen Stadtrivale Rhenania und holte seinen ersten Titel. „Die ersten fünfzig Prozent des Plans haben wir erreicht, jetzt wollen wir noch die anderen holen“, freute sich Trainer Patrick Wojwod über den Sieg, der zum Start im Niederrheinpokal berechtigt. Der VfB ist als Spitzenreiter der Bezirksliga 8 auf Aufstiegskurs.

Dabei war der Sieg über Rhenania ein hartes Stück Arbeit. „Sie haben es uns gerade am Anfang schwerer gemacht, als wir es erwartet haben. Da haben wir zu wenig Lösungen gefunden“, analysierte Wojwod die Partie vom Mittwochabend. „Aber mit zunehmender Spielzeit hat ihnen dann die Kraft gefehlt. In der Verlängerung hatten wir dann Angriff um Angriff und konnten zwei verwerten.“ Ahmed Jemaiel und Fatih Candan sorgten am Ende für den Erfolg.

23 Spiele ohne Niederlage

Somit bleibt der VfB in aussichtsreicher Lage, in dieser Spielzeit das Double aus Kreispokal und Meisterschaft zu holen. Bei einem Spiel mehr hat der VfB Bottrop derzeit acht Zähler Vorsprung auf Verfolger SC 1920 Oberhausen und dominiert die Liga in den letzten Wochen nach Belieben. Die letzte Niederlage auf dem Platz rührt vom ersten Spieltag her (1:2 gegen SC 20), ansonsten holte die Mannschaft 21 Siege und zwei Remis. Die letzten drei Siege (6:0 gegen Dinslaken, 16:0 in Vierlinden, 8:1 gegen Sterkrade 06/07) sprechen eine deutliche Sprache, in der Rückrunde kassierte der VfB nur drei Gegentreffer.

„Wir steigen auf, weil wir besser sind als andere“, ist sich auch Wojwod sicher. „Wir sind einfach eine geile Truppe. Wir haben noch drei Spiele, die gewinnen und wir steigen auf.“ An diesem Wochenende haben die Bottroper spielfrei und können schauen, was die Konkurrenz aus Oberhausen macht. Am 5. Juni geht es dann gegen Glückauf Möllen um die nächsten Punkte. „Die nächsten Tage werden wir erstmal Wunden lecken und Zeit mit der Familie verbringen, bei uns gehen auch schon einige Jungs auf dem Zahnfleisch“, zeigt Wojwod den Plan für die nächsten Tage auf. „Und dann hoffen wir, dass wir am 19.6. die nächste Party feiern können.“