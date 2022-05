Kreispokal: Sieger in Bottrop steht fest - Entscheidung nach Verlängerung

Im Kreis Oberhausen/Bottrop wurde am Mittwochabend der Sieger im Kreispokal gekürt. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung.

In den meisten Fußballkreisen des Ruhrgebiets werden die Kreispokal-Sieger am Donnerstagnachmittag ermittelt. Eine Trophäe wurde aber bereits am Mittwochabend übergeben: An den VfB Bottrop, der Stadtrivale Rhenania Bottrop im Endspiel des Kreises Oberhausen/Bottrop nach Verlängerung besiegte.

Rund 300 Zuschauer im Bottroper Jahnstadion erlebten eine spannende Partie. 2:0 schlug der VfB seinen Bezirksliga-Rivalen. Beide Tore fielen erst in der Verlängerung. Die reguläre Spielzeit war torlos zu Ende gegangen. In der Overtime trafen dann Ahmed Jemaiel (95.) und Faith Candan (106.).

VfB Bottrop hat gute Aussichten auf das Double

Mit dem Titelgewinn ist der VfB dem Double ein bedeutendes Stück näher gekommen. Die Bottroper stehen in der Bezirksliga an der Tabellenspitze und stehen dicht vor dem Aufstieg in die Landesliga.

Weitere Termine für die Kreispokal-Endspiele im Ruhrgebiet

Kreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken: MTV Hamborn - Mülheimer FC (Termin offen)

Kreis Essen: ESC Rellinghausen - DJK SF Katernberg (Donnerstag, 26. Mai, 15.30 Uhr)

Kreis Moers: Viktoria Alpen - SV Sonsbeck (Donnerstag, 26. Mai, 16 Uhr)

Kreis Bochum: TuS Heven - Concordia Wiemelhausen (Donnerstag, 26. Mai, 16.45 Uhr)

Kreis Dortmund: ASC Dortmund - Dortmunder Löwen Brackel 61 (Donnerstag, 26. Mai, 15.30 Uhr)

Kreis Hagen: SV Hohenlimburg - SC Berchum/Garenfeld (Donnerstag, 26. Mai, 15 Uhr)

Kreis Herne: Firtinaspor Herne - FC Castrop-Rauxel (Donnerstag, 26. Mai, 15 Uhr)

Kreis Recklinghausen: FC Marl - Spvgg. Erkenschwick (Donnerstag, 26. Mai, 15 Uhr)

Kreis Unna/Hamm: SG Bockum-Hövel - Holzwickeder SC (Donenrstag, 26. Mai, 17 Uhr)

Schon gespielt:

Kreis Oberhausen/Bottrop: VfB Bottrop - Rhenania Bottrop 2:0 n. V.

Kreis Gelsenkirchen: SV Hessler 06 - YEG Hassel 2:4