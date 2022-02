Fußball-Bezirksligist TuS Essen-West 81 stellt die Weichen für die Zukunft. Für die nächste Saison präsentieren die Essener einen neuen spielenden Co-Trainer.

TuS Essen-West 81 arbeitet weiter auf Hochtouren an der sportlichen Zukunft. Erst vor gut eineinhalb Wochen berichtete RevierSport, dass Matthias Bloch den Essener Bezirksligisten mit sofortiger Wirkung unterstützen wird – der 31-jährige Defensivspieler der SpVg Schonnebeck verstärkt das Kompetenzteam. Nun verkündete Kevin Puhan, der im Sommer als Spieler aufhören und komplett in die sportliche Leitung des Siebtligisten wechseln wird, gegenüber RS die nächste Verstärkung.

Christian Luvuezo wird ab der kommenden Saison spielender Co-Trainer der Westler und unterstützt Coach Mike Sauer. Der 34-Jährige fungiert aktuell noch als spielender Co-Trainer bei Rot-Weiss Mülheim und heuert zur neuen Spielzeit an der Keplerstraße an. In seiner Karriere bestritt der gebürtige Kongolese für die SG Wattenscheid 09, den SV Zweckel, VfB Hüls und Westfalia Herne insgesamt 61 Oberliga-Partien. Zuvor spielte er in der U19-Bundesliga für Alemannia Aachen. In der Saison 2015/16 lief Luvuezo für Essen-West 81 auf, damals noch als Spieler in der Landesliga.

Wir wollen mehr junge Leute installieren, auch wenn der Kader natürlich weiterhin mit erfahrenen Spielern gespickt sein soll. Unser Kompetenzteam wird ebenfalls verjüngt. Diesen Umbruch werden wir vollziehen. Kevin Puhan über die Pläne bei TuS Essen-West 81.

Puhan erklärte, dass die Planungen noch nicht abgeschlossen sind: "Damit setzen wir den Trend fort, dass wir uns für die kommende Saison breiter aufstellen. Wir wollen mehr junge Leute installieren, auch wenn der Kader natürlich weiterhin mit erfahrenen Spielern gespickt sein soll. Unser Kompetenzteam wird ebenfalls verjüngt. Diesen Umbruch werden wir vollziehen. Wir sind auch in Gesprächen mit einem zukünftigen Torwart-Trainer. Das sind unsere weiteren Planungsschritte."

In der Bezirksliga Gruppe sieben rangiert der Essener Verein nach der Hinrunde mit 15 Punkten auf Platz neun.