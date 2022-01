Fußball-Bezirksligist TuS Essen-West 81 hat ein neues Mitglied für die sportliche Leitung präsentiert: Matthias Bloch wird den Verein ab der Rückrunde unterstützen.

Der Essener Bezirksligist TuS Essen-West 81 stellt die Weichen für die Zukunft – und kann vor Beginn der Rückrunde einen prominenten Zugang vorstellen.

Mit Matthias Bloch wechselt einer der aktuell bekanntesten Essener Amateurfußballer mit sofortiger Wirkung an die Keplerstraße. Allerdings kommt Bloch, der am Mittwoch seinen 31. Geburtstag feierte, nicht als Spieler, sondern er verstärkt das Kompetenzteam und wird Mitglied der sportlichen Leitung. Der Defensivallrounder kehrte in dieser Saison von RuWa Dellwig, wo er zuletzt als Spielertrainer arbeitete, zu seinem Ex-Klub SpVg Schonnebeck zurück und ist ein absoluter Leistungsträger und Führungsspieler unter Trainer Dirk Tönnies. 80 Oberliga-Spiele bestritt der Familienvater insgesamt für die Schwalben und erzielte dabei elf Tore.

Ich werde in das Kompetenzteam bei Essen-West einsteigen. Für mich ist es wichtig, dass ich meine Freunde, die dort spielen, unterstützen kann. Wir wollen die Spieler weiterentwickeln und perspektivisch gute Jungs verpflichten. In dem Verein ist eine Menge möglich und deswegen habe ich mich dazu entschieden. Aber: Natürlich werde ich Schonnebeck nicht vernachlässigen. Mein Hauptaugenmerk liegt auf meiner Spielerlaufbahn. Matthias Bloch über sein neues Amt.

In der Restrunde der Oberliga Niederrhein wird Bloch selbstverständlich weiterhin für Schonnebeck spielen, auch wenn er bei TuS Essen-West 81 ab sofort ein sportliches Amt übernehmen wird. "Das ist richtig. Ich werde in das Kompetenzteam bei Essen-West einsteigen. Für mich ist es wichtig, dass ich meine Freunde, die dort spielen, unterstützen kann. Wir wollen die Spieler weiterentwickeln und perspektivisch gute Jungs verpflichten. In dem Verein ist eine Menge möglich und deswegen habe ich mich dazu entschieden. Aber: Natürlich werde ich Schonnebeck nicht vernachlässigen. Mein Hauptaugenmerk liegt auf meiner Spielerlaufbahn", erklärte Bloch auf RevierSport-Nachfrage.

Obwohl noch eine komplette Rückrunde zu spielen ist, laufen die Planungen für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren. Kevin Puhan wird im Sommer als Spieler aufhören und komplett in die sportliche Leitung des Bezirksligisten aus Essen-West wechseln. Bislang hatte der 34-Jährige in einer Doppelrolle fungiert. Dazu wird sich auch das Trainerteam verändern, wie Puhan betonte: "Mike Sauer wird unser Coach bleiben. Wir haben aber einen Co-Trainer verpflichtet, der aktuell noch selbst bei seinem Verein tätig ist. Diese Personalie wird zeitnah bekanntgegeben." Das klingt nach einer spannenden Zukunft beim Essener Klub.