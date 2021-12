Essen: Ex-Profi verlässt Bezirksligisten und sucht einen neuen Klub

Der Vogelheimer SV muss in der Bezirksliga-Rückrunde auf einen seiner erfahrensten Spieler verzichten. Er kündigt gegenüber RevierSport seine Abmeldung zum 31.12.2021 an.

In den letzten Wochen ist beim Vogelheimer SV einiges los. Erst kündigte Trainer Sascha Hense seinen Rücktritt zum Sommer hin an, dann stellte der Verein Ex-Profi Christian Mikolajczak als Henses Nachfolger ab dem 1. Juli 2022 vor.

Stichwort Ex-Profi: Auch Dominik Milaszewski war einst in der Schweiz Profi und spielt aktuell beim Vogelheimer SV. Doch das wird sich im neuen Jahr ändern. "Ich werde am Silvestertag meine Abmeldung einreichen. Ich habe dem Verein einiges zu verdanken und bin immer gerne in Vogelheim. Aber es geht einfach nicht mehr. Es macht mir so einfach keinen Spaß mehr", erklärt der 36-Jährige.

Warum es keinen Spaß mehr macht, will er lieber für sich behalten. Nur so viel verrät der Familienvater: "Manchmal passt es mit dem Trainer einfach nicht. Mehr will ich dazu nicht sagen. Nur so viel: neues Jahr, neues Glück. Jeder soll 2022 das Beste für sich herausholen. Für mich ist es sportlich gesehen definitiv ein Vereinswechsel. Ich höre mir ab sofort alles an und bin für viele Dinge offen."

Rückkehr unter Mikolajczak ist möglich

Wohin es den zentralen Mittelfeldspieler ziehen wird, ist noch offen. Doch spätestens im Sommer 2022 könnte er wieder am Vogelheimer Lichtenhorst aufschlagen. "Die Verantwortlichen würden mich gerne unter dem neuen Coach Christian Mikolajczak in der Mannschaft sehen. Das ist natürlich sehr schön zu hören", verrät Milaszewski, der mit seiner Familie in Essen-Dellwig lebt.

236 Oberligaspiele absolviert - aktuell U11-Trainer auf Schalke

Milaszewski, der 236 Oberligaspiele (46 Tore) und 32 Regionalliga-Begegnungen (kein Treffer) absolvierte, ist auch Co-Trainer der U11-Mannschaft des FC Schalke 04. "Das macht mir viel Spaß. Ich arbeite gerne mit Kindern zusammen. Ob ich irgendwann mal Trainer im Jugend- oder Amateurbereich werde, weiß ich noch nicht. Aktuell will ich noch selbst spielen und Tore schießen", erklärt er. Zunächst einmal aber nicht mehr unter Sascha Hense beim Vogelheimer SV.