In einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit besiegte der MSV Duisburg den Wuppertaler SV.

Während der nächste Drittliga-Gegner Arminia Bielefeld im Westfalenpokal-Halbfinale gefordert war, testete der MSV Duisburg am spielfreien Drittliga-Wochenende unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den Regionalliga-West-Klub Wuppertaler SV. Nach vier Mal 30 Minuten gewannen die Gastgeber an der Westender Straße mit 1:0.

Niclas Stierlin machte mit seinem Treffer aus der Distanz in der 99. Minute den Unterschied. In der Anfangsphase scheiterte Kolja Pusch mit einem Elfmeter am Wuppertaler Torhüter Krystian Wozniak.

Beide Mannschaften rotierten nach den zweiten dreißig Minuten durch und ließen auch die Spieler aus der zweiten Reihe zu Minuten kommen. So kam es auch zum Comeback von Marvin Bakalorz, der in Minute 91 nach über drei Monaten Pause auf den Rasen zurückkehrte. Auch die U19-Spieler Stevan Tasic, Kaspar Habering, Enoch Moussa, Simon Symalla und Julius Bugenhagen kamen zu Einsätzen.

Aus diesem Erfolg wird der MSV zusätzliches Selbstvertrauen ziehen wollen, um den Endspurt im Abstiegskampf noch erfolgreich zu gestalten. Am kommenden Wochenende bietet sich dann die nächste Gelegenheit, in der 3. Liga Punkte auf das rettende Ufer gutzumachen. Auf der Alm geht es gegen einen direkten Konkurrenten, Arminia Bielefeld hat als Tabellen-15. nur vier Zähler Vorsprung auf die Meidericher.

Für den Wuppertaler SV geht es am Osterwochenende in der Regionalliga West mit einem Auswärtsspiel weiter. Beim Abstiegskandidaten SV Lippstadt will der WSV nach zwei Auswärtsniederlagen in Serie wieder in der Fremde punkten.

So haben sie gespielt:

Wuppertal 1. HZ: Wozniak – Itter, Dams, Ercan – Göckan, Schmeling – Bulut (38. Beckhoff, 101. Kurt), Saric (61.), Terrazzino, Hagemann– Benschop (46. Marceta).

Wuppertal 2. HZ: Grave – Hanke, Schweers, Peitz – Göckan (91.Ünal), Pytlik – Beckhoff (101. Kurt), Demming, Korzuschek, Schmidt – Marceta.

Duisburg 1. Halbzeit: Braune – Senger, Pusch, Zenga, Fleckstein, Michelbrink, Knoll, Müller, Köther, Bitter, Esswein.

Duisburg 2. Halbzeit: Smarsch – Tasic, Castaneda, Bakir, Pledl (100. Habering), Kölle, Zenga (91. Bakalorz), Stierlin, Moussa, Ginczek, Bugenhagen (100. Symalla).

Tor: 1:0 Stierlin (99.).