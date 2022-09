Frauen-WM 2027: Schalke geht leer aus – das sagt Knäbel

Gelsenkirchen und die Schalke-Arena werden bei der Bewerbung des DFB um die Frauen-WM 2027 nicht dabei sein, wie der DFB mitteilte. Das sagt Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel.

Der DFB wird sich mit vier NRW-Städten um die Frauen-WM 2027 bewerben. Das sind die Städte Dortmund, Düsseldorf, Duisburg und Köln. Gelsenkirchen und die Veltins-Arena ist wie Mönchengladbach und Aachen nicht dabei. Die Bewerbung wurde nicht berücksichtigt. Das hat der Verband am Freitag bekanntgegeben. Bei der Premiere der RTL+-Dokumentation „Schalke 04 – Zurück zum Wir“ nahm Schalke Sportvorstand Peter Knäbel dazu Stellung.

„Wir hatten bereits Kontakt zum DFB. Die Entscheidung ist natürlich zu respektieren“, sagte Knäbel. „Die Vergabe ist unter ganz neutralen und nachvollziehbaren objektiven Kriterien abgelaufen.“ Es sei aber schade für die Stadt Gelsenkirchen und den FC Schalke 04, weil man im Frauenfußball auch einiges vorhabe. Für den S04 halte sich der Schaden in Grenzen. Dafür sei die Arena dann in diesem Zeitraum eben für andere Events frei.

"Nichtsdestotrotz werden wir uns immer weiter bemühen, hier an dem Standort gerade solche Highlights mitzunehmen. Die Vergabe ist nun so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Und wir werden bei nächster Gelegenheit uns wieder bewerben und dann auch wieder dabei sein", versprach Knäbel.

Fokus auf EM 2024 - Schalke will Frauenfußball thematisieren

Nun lege man den Fokus auf die Europameisterschaft 2024, bei der Gelsenkirchen dabei ist. "Wir freuen uns aber vor allen Dingen am meisten auf die EURO 2024, wo wir unsere Visitenkarte abgeben können und wo wir die Themen, die uns am Herzen liegen in unserer Region – vor allem denke ich da an den Mädchen- und Frauenfußball – auch thematisieren werden", sagte Knäbel.

Man habe bereits Kontakt zum DFB gehabt und warte nun die detaillierte Begründung gab. "Es gibt da natürlich Kriterien, die auch mit den anderen Standorten zusammenhängen. Aber das wird uns noch im einzelnen erklärt werden. Und das ist ja auch eine Gelegenheit für uns, daraus zu lernen und zu sehen, was kann der Standort noch weiter tun und was kann der Verein noch weiter tun", erklärte der Ex-Bochumer. Und fügte hinzu: "Und das wollen wir dann gleich umsetzen bei der Euro 2024."

Die Bewerbung um die Frauen-WM 2027 reichen Deutschland, die Niederlande und Belgien gemeinsam ein. Mit welchen Städten die Nachbarländer an den Start gehen, steht noch nicht fest.