Niederrheinpokal: RWE-Pokalbilanz gegen WSV eindeutig

Das Ziel ist klar: Rot Weiss Essen möchte ins Finale des Niederrheinpokals. Dem im Weg steht der Wuppertaler SV, der einen Pokal-Fluch brechen möchte.

Was ist noch besser als ein Derby? Richtig - ein Derby im Pokal mit K.O.-Charakter. Und das steht am Dienstag (3. Mai, 19:30 Uhr) an. In das Halbfinale des Niederrheinpokals geht Rot Weiss Essen gegen den Wuppertaler SV als klarer Favorit - das zeigt auch der Blick auf vergangene Duelle.

Gegen kaum eine Mannschaft hat RWE so oft gespielt wie gegen den kommenden Gegner. Insgesamt 64 Mal stand man sich auf dem Platz gegenüber. Die Bilanz ist eindeutig: 30 Siege für Rot Weiss, nur 16 für den WSV, 18 Mal gab es keinen Sieger.

RWE im Pokal gegen den WSV ungeschlagen

Letzteres ist für Dienstag ausgeschlossen. Und deshalb lohnt es sich auch, auf die vergangenen Pokal-Duelle zu schauen. Denn da spricht die Historie eine eindeutige Sprache: Fünf Begegnungen im Niederrheinpokal, fünf Siege für Rot Weiss Essen.

Kein Wunder also, dass WSV-Vorstand Peter Neururer nichts anderes als eine Rekord-Kulisse erwartet, um diese Negativserie endlich zu beenden. Denn der amtierende Pokalsieger würde natürlich nichts lieber tun, als den Titel zu verteidigen.

Der letzte Sieg gegen RWE liegt allerdings schon eine Weile zurück. Die letzten fünf Begegnungen gingen verloren, allerdings bis auf eine 1:6-Klatsche in der Saison 2020/21 immer knapp mit nur einem Tor Unterschied. Der letzte Sieg des WSV datiert vom 02. Dezember 2018, ein 3:0-Heimsieg.

SV Straelen als Finalgegner

Das soll nun endlich auch in einem K.O.-Spiel gelingen. Zuletzt gab es 2017 die Chance im Stadion am Zoo, als sich RWE mit 3:2 ebenfalls im Halbfinale durchsetzen konnte. Im Finale folgte dann eine 0:2-Niederlage gegen den MSV Duisburg.

Das wird sich aus bekannten Gründen in dieser Saison nicht wiederholen können: Im Endspiel am 21. Mai wartet der SV Straelen, der im ersten Halbfinale eben jenen Pokalfavoriten MSV Duisburg rausschmiss (1:0).