S04: Büskens mit S04-Weihnachtsbotschaft

Mike Büskens ist für seine emotionale Aussagen bekannt. Nach dem 1:1 beim HSV wählte der Eurofighter und S04-Co-Trainer besinnlichere Töne.

Nach dem hochverdienten 1:1 (0:1) beim Hamburger SV und dem gemeinsamen Ausklang mit einem Brunch am Sonntag bleiben dem FC Schalke 04 genau 14 Tage, um durchzuschnaufen, bevor es am 3. Januar ins Trainingslager ins türkische Belek geht. Ein wahnsinniges Jahr liegt hinter den Königsblauen. Zunächst der Abstieg aus der Bundesliga im ersten Halbjahr, dann der komplette Kaderumbau mit 46 Transferbewegungen in einer Transferperiode.

Niemand wusste, ob und wie das in Großteilen von S04-Sportdirektor Rouven Schröder unter schwierigen finanziellen Bedingungen neu zusammengestellte Team funktionieren würde.

Und ob es gut genug sein würde, in der 2. Bundesliga oben mitzuspielen. Nach 18 Spielen kann man sagen: Ja! Der S04 überwintert in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Lebte das Team in den ersten Wochen überwiegend von der Qualität ihrer Einzelspieler, scheint Dimitrios Grammozis inzwischen auch spielerisch eine Linie gefunden zu haben, die in der Rückrunde eine Rückkehr in die Bundesliga möglich machen könnte.

Die Knappen sind also dabei, wenn es ab Januar ums Eingemachte geht. Sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC St. Pauli sind nicht wenig, aber aufzuholen, wenn die Mannschaft so weiterspielt, wie in den vergangenen zwei Spielen. Das sieht wohl auch Co-Trainer Mike Büskens so, der in seinem Instagram-Eintrag kurz vor Weihnachten besinnliche Töne wählt.

Mehr als gerechtes Unentschieden beim HSV! 29:8 Torschüsse im Auswärtsspiel sprechen eine eindeutige Sprache Mike Büskens

Büskens, der nach vielen Spielen in der Hinserie total emotional aufgewühlte Beiträge absetzte, ist die Anstrengung der vergangenen Monate ins Gesicht geschrieben. Aber auch der Eurofighter von 1997 merkt, dass gerade etwas zusammenwächst, was in der Rückrunde Anlass zu kühnsten Träumen geben könnte: „Mehr als gerechtes Unentschieden beim HSV! 29:8 Torschüsse im Auswärtsspiel sprechen eine eindeutige Sprache“, schreibt „Buyo“. „Einsatz und Laufbereitschaft waren ebenfalls hoch und sorgten dafür, dass die Hanseaten nicht in ihren normalen Spielfluss kamen.“ Obwohl es auch etwas mehr hätte sein können, nehme man den Punkt gerne mit. „Ab Montag geht es dann in eine kurze Winterpause.“ Er hoffe, dass beim ersten Spiel im neuen Jahr gegen Holstein Kiel die Anhänger auch im Stadion dabei sein können.

In einem Videobeitrag ergänzte er: „Das gibt uns – glaube ich – auch viel Vertrauen, weil die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, war schon gut.“ Dann schickte er noch einige Weihnachtsgrüße an die S04-Fans: „Ich wünsche Euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch. Bleibt alle, alle gesund und unterstützt uns dann gegen Holstein Kiel wieder.“