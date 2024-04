Am Sonntag (14. April, 16.30 Uhr) geht es für Rot-Weiss Essen nach dem 4:1-Sieg über den MSV Duisburg mit dem nächsten heißen Duell weiter.

Arminia Bielefeld gegen Rot-Weiss Essen: Am Sonntag (14. April, 16.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) steht dieser Westschlager auf dem 33. Spieltagsprogramm der 3. Liga.

26.601 Zuschauer fasst die Bielefelder Alm und es ist davon auszugehen, dass der Stadionsprecher weit über 20.000 Besucher vermelden wird. 3100 Fans aus Essen sind sicher. RWE wird einmal mehr lautstark von seinen Anhängern unterstützt werden.

Aaron Manu, Ekin Celebi (beide Reha), Eric Voufack (individuelles Training) werden der Mannschaft von Christoph Dabrowski nicht helfen können. Derweil ist der Essener Trainer guter Dinge, dass die zuletzt angeschlagenen Torben Müsel und Felix Götze einsatzfähig sein werden. Ron Berlinski und Andreas Wiegel stehen nach ihren abgesessenen Sperren auf jeden Fall zur Verfügung.

"Das ist ein absolut geiles Spiel auf der Bielefelder Alm vor voller Hütte. Wir freuen uns sehr darauf. Bielefeld ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Sie sind nach einem großen Umbruch mit großen Schwankungen in die Saison gestartet. Davon können wir in Hinsicht auf das letzte Jahr auch ein Lied singen. Die Arminia hat aber definitiv eine gute Mannschaft beisammen. Das beweisen auch alle Statistiken sowie die Werte bei den zu erwarteten Toren. Nichtsdestotrotz fahren wir mit einer breiten Brust auf die Alm und wollen auswärts genauso auftreten wie an der Hafenstraße. Ich sehe keinen Grund, warum wir das nicht machen sollten", erklärt Dabrowski.

Für Sonntag haben wir ein klares Ziel formuliert: Wir wollen gewinnen und oben dran bleiben. Wir wissen auch, wie die Tabelle aussieht Christoph Dabrowski

Bielefeld, Mannheim - den Waldhof werden Dabrowski und sein Co-Trainer Slawo Freier am Freitagabend (12. April, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) in Duisburg persönlich unter die Lupe nehmen - und Saarbrücken: Drei Spiele in der Fremde am Stück. Das ist das RWE-Programm für die nächsten zehn Tage. Bei einem weniger ausgetragenen Match als die Konkurrenten liegt RWE gerade einmal fünf Punkte hinter Rang drei zurück.

"Wir schauen erst einmal nur auf Bielefeld. Wir müssen eine große Gegenwehr leisten und mit voller Überzeugung in dieses Spiel gehen. Das gilt auch für die Partien danach. Für Sonntag haben wir ein klares Ziel formuliert: Wir wollen gewinnen und oben dran bleiben. Wir wissen auch, wie die Tabelle aussieht", betont Essens Fußballlehrer.

Drei Auswärtsbegegnungen binnen zehn Tagen: da kommt schnell die Kräftefrage auf. Dabrowskis Antwort: "Das kann ich heute nicht beantworten. Wie gesagt: Wir schauen erst einmal nur auf Bielefeld, dann werden wir sehen, wie wir durch die weiteren Partien kommen. Ich hoffe so gut, dass wir in den letzten vier Saisonspielen noch alle Möglichkeiten besitzen."