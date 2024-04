Der SC Preußen Münster arbeitet am Durchmarsch in die zweite Liga. In den vergangenen zehn Jahren sind sieben Teams mit vergleichbarer Bilanz am Ende aufgestiegen.

Aufsteiger Preußen Münster spielt eine starke Comeback-Saison in der 3. Liga. Mit 55 Punkten aus 32 Spielen stehen die Adlerträger auf Rang drei - dem Relegationsplatz. Der Durchmarsch in Liga zwei ist möglich.

Vor allem, wenn die Preußen das Topspiel gegen den Mit-Aufsteiger und Tabellenzweiten SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag, 13. April, 14 Uhr, gewinnen sollten. Dann wäre der SCP bis auf einen Punkt an Platz zwei dran.

In den vergangenen zehn Jahren ist es schon xy Teams gelungen, mit gleicher oder schlechterer Bilanz als Preußen Münster am Ende in die zweite Liga aufzusteigen. Die Übersicht:

Saison 2022/23

In der Vorsaison gelang es ausgerechnet dem großen Rivalen VfL Osnabrück, mit einer ähnlichen Bilanz wie der SC aufzusteigen. Nach 32 Spielen hatten die Osnabrücker 54 Punkte auf dem Konto.

Am Ende wurde es ein furioses Finale. Durch zwei Tore in der Nachspielzeit besiegte Lila-Weiß Borussia Dortmund II an der heimischen Bremer Brücke mit 2:1 und rückte noch auf Platz drei. Der reichte zum direkten Aufstieg, weil der Tabellenzweite SC Freiburg II nicht in Liga zwei antreten durfte.

Saison 2019/20

In der Saison 2019/20 hatte das am Ende oben stehende Trio nach 32 Spieltagen noch nicht so viele Punkte wie die Preußen aktuell. Eintracht Braunschweig stand bei 54 Zählern, die Würzburger Kickers bei 51, der FC Ingolstadt bei 50.

Am Ende stiegen Braunschweig und Würzburg direkt auf, Ingolstadt musste in die Relegation. Dort scheiterte der FCI durch ein Last-Minute-Tor am 1. FC Nürnberg und blieb drittklassig.

Saison 2018/19

Nach 32 Spieltagen stand der SV Wehen Wiesbaden exakt so da wie Preußen Münster aktuell: 55 Punkte, Platz drei.

Daraus wurden nach 38 Spieltagen 70 Punkte, Platz drei und zwei Relegationsspiele gegen den FC Ingolstadt. Die endeten in Summe 5:5. Wiesbaden hatte sein Auswärtsspiel in Ingolstadt jedoch mit 3:2 gewonnen und steig aufgrund der mehr geschossenen Auswärtstore auf.

Saison 2016/17

Holstein Kiel stand nach 32 Spielen mit 51 Punkten da, der SSV Jahn Regensburg sogar nur mit 50.

Trotzdem sollten die Teams am Ende die Plätze zwei (Kiel) und drei (Regensburg) belegen. Der Jahn gewann seine Relegationsspiele gegen den TSV 1860 München in Summe mit 3:1 und stieg, gemeinsam mit den Störchen, in Liga zwei auf.

Saison 2015/16

Die Würzburger Kickers sahen nach 32 Spielen nicht gerade wie ein sicherer Aufsteiger aus. 48 Punkte hatte Würzburg auf dem Konto - vier weniger als der Tabellen-Dritte Osnabrück.

Doch es sollte anders kommen. Würzburg wurde Dritter, gewann seine Relegationsspiele gegen den MSV Duisburg in Summe mit 4:1 und stieg in Liga zwei auf.