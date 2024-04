Liveticker zum Nachlesen: Die Mitgliederversammlung des MSV

Am Mittwoch ab 18 Uhr hat im Theater am Marientor die Mitgliederversammlung des MSV Duisburg stattgefunden. Der Liveticker der Veranstaltung zum Nachlesen.

23.03 Uhr - 18. Schlusswort des Vorsitzenden: Ingo Wald bedankt sich für den konstruktiven Austausch und verabschiedet die Mitglieder. Alle Infos gibt es in den nächsten Tagen noch auf www.reviersport.de!

23.02 Uhr - 17. Verschiedenes: Es gibt keine Wortmeldungen mehr.

23.01 Uhr: Der Antrag ist knapp abgelehnt. Es herrscht Klarheit. Man schaut dennoch noch in irritierte Gesichter... Das Ergebnis: 357 stimmberechtigte Mitglieder: 83 Nein-Stimmen, 48 Enthaltungen, 226 Ja-Stimmen = 63,31% = nicht die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit!

22.56 Uhr: Die Sitzung ist unterbrochen, es wird beraten, wie es weiter vorzugehen gilt...

22.55 Uhr: Hierum geht es im Übrigen: Ein Verkauf von mehr als 49,99% der stimmberechtigten Kommanditanteile an Aktien an der MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen der Mitgliederversammlung, die mit der üblichen Ladungsfrist - also 1 Monat - in Textform einzuberufen ist. Die entscheidende Ergänzung des Antragstellers: Dies gilt ebenso für alle Maßnahmen, welche das Verhältnis der stimmberechtigten Kommanditanteile an Aktien an der MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA, über das im ersten Satz gespannte Verhältnis verändern, insbesondere Kapitalerhöhungen durch andere Beteiligte als den e.V. selbst.

22.51 Uhr: Hier wird weiter überprüft... Nur 149 Leute stimmen für eine geheime Wahl. Zu wenig und keine 50 Prozent.

22.35 Uhr: Das Ergebnis wird von einem Mitglied sofort angezweifelt. Es sind wohl keine 360 stimmberechtigten Mitglieder mehr hier. Es könnte zur geheimen Wahl kommen. Hier herrscht gerade große Unklarheit.

22.25 Uhr: Der letzte Antrag wurde länger diskutiert. Der Passus zum Thema Kapitalerhöhungen soll angepasst werden. Preetz schreitet ein. Es dauert...

22.07 Uhr - 16. Anträge: 16.1 Änderung von § 4 Beitragshöhe der Beitragsordnung vom 11.06.2014 16.2 Antrag auf Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Wolfram Weber 16.3 Anträge zur Änderung der Vereinssatzung; hier: § 10.13 (neu), § 13.6; § 19.4; § 19.5 - Die Anträge werden zunächst vorgestellt. Bis auf den letzten wurden alle angenommen!

22.05 Uhr - 15. Wahl von Delegierten für die Vertretung im MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.: Die nächste Blockabstimmung für die neun Kandidaten ist durch!

22.02 Uhr - 14. Wahlen zum Ehrenrat: Wieder die klare Mehrheit für beide Bewerber, die für zwei Jahre in den Ehrenrat gewählt worden sind.

22.00 Uhr - 13. Wahlen zum Verwaltungsrat: Offene Wahl, es gibt keine Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen. Auch TOP 13 ist hiermit schnell abgehakt. Martin Sprung ist für vier Jahre in den Verwaltungsrat gewählt.

21.58 Uhr - 12. Entlastung des Vorstandes: Auch hier wird eine Blockabstimmung vorgeschlagen. Zwei Gegenstimmen, 19 Enthaltungen. Der Rest stimmt dafür!

21.45 Uhr - 11. Entlastung des Verwaltungsrates: Erledigt. Es kann weitergehen. Der Gong ertönt wieder. 582 Mitglieder sind im Übrigen vor Ort.

21.28 Uhr: "Wer heute noch glaubt, dass wir nicht absteigen, dann weiß ich, warum Cannabis legalisiert wurde." Das Schlusswort der Aussprache. Es wird 15 Minuten pausiert.

21.25 Uhr: Ein Drittligist ist nicht in der Lage, einen Frauen-Bundesligisten zu finanzieren, stellt Michael Preetz klar. "Die Frage wird sein. Wer ist in der Lage, aus den Reihen der Unterstützer den Bedarf zu decken, damit die MSV-Frauen in der zweiten Liga an den Start gehen kann", antwortet Preetz. Die Tendenz der Gespräche mit Capelli deuten auf eine Auflösung hin. Das wurde heute schon auf der Finanz-PK am Nachmittag bekannt.

21.19 Uhr: Die Frage taucht auf, ob der Vertrag mit dem Vermarktungspartner "Sportfive" auch für die vierte Liga gilt. Die Antwort lautet: Ja. Über Modalitäten wollen die Verantwortlichen nicht sprechen. Boris Schommers wird Thema. "Wenn wir den Klassenerhalt schaffen, gehen wir mit Boris in die 3. Liga", antwortet Preetz. Den Rest werde man sehen.

21.10 Uhr: Das nächste Mitglied ist dran: Die Personalien Engin Vural und Boris Schommers werden diskutiert. Man hätte einen Feuerwehrmann als Trainer holen sollen. Nach Lieberknechts Entlassung wurde eine Fehlentscheidung nach der anderen getroffen. "Preetz muss den Karren aus dem Dreck ziehen. Das wird er schaffen. Der aktuelle Vorstand inklusive Ihnen, Herr Wald, ist ein Bremsklotz. So kann keine Euphorie entstehen."

21.04 Uhr: "Michael Preetz bringt frischen Wind in den Verein. Er hat eine Zukunftsvision. Gibt es schon Kalkulationen, falls es in die Regionalliga geht, was die Eintrittspreise angeht?" Außerdem werden die Getränkepreise kritisiert. "Beim Catering sind wir mit unserem Dienstleister im ständigen Austausch. Da werden wir mit Vorschlägen kommen", so die Antwort von Schmickler. "Aber es heißt nicht, dass wir die Preise senken."

21.00 Uhr: "Sie stellen nur die Vertrauensfrage mit der außerordentlichen Mitgliederversammlung", sagt das nächste Mitglied. Wald schließt einen erneuten Antritt nicht aus.

20.56 Uhr: "Wir hatten viele Spieler, Trainer und Verantwortliche. Was ist da falsch gelaufen?", fragt der Nächste. Preetz: "Es bringt nichts, nach hinten zu schauen. Das ist für mich nicht möglich." Walds Ära sei eine der Fehlentscheidungen. "Können Sie ausschließen, bei der Neuwahl wieder anzutreten?" Wald: "Ich habe sicher nicht alles richtig gemacht, aber auch nicht alles falsch. Man muss die Bilanz eines Menschen auch mal skalieren. Das Problem ist das Geld und das muss gelöst werden. Die Wahl wird ein demokratischer Prozess. Wenn ich antrete, liegt es an den Mitgliedern. Ich bitte um Ihr Demokratieverständnis."

20.42 Uhr: Wald: "Wir werden über keine Personen diskutieren. Das ist der falsche Ort. Ich muss Chris [Schmoldt] in Schutz nehmen. Er macht Vorschläge, die müssen umgesetzt werden. Das ist alles nicht so schwarz-weiß, wie man sich das vorstellt. "

20.40 Uhr: "Ich hätte mir gerne ein Signal des Aufbruchs gewünscht, dass alles auf den Prüfstand gestellt wird", sagt das nächste Mitglied. "Mit einem Etat der ersten Zehn in der Liga muss man mehr rausholen. Dieser Verein hat die 3. Liga nie angenommen. Genau das ist das Problem. Da haben Sie mir keinen Funken Hoffnungen gegeben. Wie nehmen wir die vierte Liga an?" Es gibt viel Applaus.

20.37 Uhr: Boris Schommers ist übrigens vor Ort.

20.31 Uhr: Zur Genossenschaft mit der Vorerfahrung der MSV-Fans. "Man muss so viel Geld zusammenbekommen, dass es auch spürbar ist. 100.000 Euro sind da kein Quantensprung. Da sind wir an die Grenzen gekommen. Die Genossenschaft sehe ich ligenunabhängig. Sie könnte dauerhaft in dieser Form halten. Man kann dadurch viele Möglichkeiten schaffen." Der Präsident stellt zudem klar, dass er über keine Personalie alleine entschieden hat - ob Ivica Grlic oder Ralf Heskamp.

20.26 Uhr: Thema Stadionsanierung: "Wir haben keine Anteile am Stadion, es entstehen für uns somit auch keine Kosten. Die Stadt ist zu 100 Prozent Eigentümer", sagt Wald.

20.26 Uhr - 10. Aussprache zu den Berichten Ziffer 5. – 9.: Es kommt zur Aussprache. Das erste Mitglied sagt: "Noch ist der Zug nicht abgefahren!" Er glaubt weiter an den Klassenerhalt. Preetz antwortet auf die Frage zur Kaderplanung: "Die läuft im Hintergrund für beide Szenarien. Wir werden etwas verkünden, sobald es etwas zu verkünden gibt." Auch Moritz Stoppelkamps Abgang ist Thema: "Moritz Stoppelkamp war eine kontroverse Diskussion. Was mich geärgert hat, war wie wir mit ihm kommuniziert haben. Das hätte man anders machen müssen. Die Einschätzung der sportlichen Leitung damals war, dass man glaubte, er behindert die Struktur der Mannschaft mit Blick auf junge Spieler. Ich hätte ihn gerne behalten, aber die Mehrheit war dafür, sich von ihm zu trennen", antwortet Wald.

20.22 Uhr - 7. Berichte der Abteilungen - 8. Bericht des MSV Duisburg 02 Dachverein e.V. - 9. Bericht der Rechnungsprüfer: Die Punkte sieben bis neun waren schnell abgehakt. Die Berichte der Abteilungen liegen schriftlich vor ebenso wie der Bericht des MSV Duisburg 02 Dachvereins. Beim Bericht der Rechnungsprüfer gab es keine Beanstandungen.

20.08 Uhr - 6. Bericht des Verwaltungsrates: Martin Sprung steht nun am Podium. Der Verwaltungsrat hat sich monatlich, online oder in Präsenz zusammengesetzt. Auch der Austausch mit dem Vorstand fand in dieser Art monatlich statt. "In Krisen suchen Idioten Schuldige. Intelligente suchen Lösungen. Lassen Sie uns alle zu den Intelligenten gehören und nach Lösungen suchen", sagt Sprung.

20.07 Uhr: Preetz spricht über eine „Überarbeitung der Transferpolitik“ und redet auch über den Abgang Caspar Jander. „Wir können darauf stolz sein.“ Der neue Geschäftsführer steckt noch tief in der Bestandsaufnahme. „Auf der Geschäftsstelle fiebern alle mit. Gute Leute beim MSV sind da.“ Unabhängig vom Klassenerhalt müsse man sich neu ausrichten. „Wir müssen mit den Partnern, Unterstützern, Gönnern, den Menschen aus der Stadt und der Stadt in die Gespräche eintreten.“ Sollte es runtergehen, kann es nur ein Ziel geben: den direkten Wiederaufstieg. Eine stabile, sorgenfreie Saison in der 3. Liga sei das Ziel, um sie irgendwann in die richtige Richtung zu verlassen. Es würde nichts bringen, kurzfristig von der zweiten Liga zu sprechen. "Auf in eine bessere MSV-Zukunft!"

19.59 Uhr: „Wir müssen dringend die Finanzen restrukturieren, Wege aus der wirtschaftlichen Misere finden und dahin kommen, in die Zukunft zu investieren und nicht nur Löcher zu schließen.“ Große Visionen des neuen Geschäftsführers…

19.56 Uhr: "Das Mannheim-Spiel ist ganz sicher die letzte Chance, vielleicht noch mal den Turnaround zu schaffen. Mannheim selbst ist ein gutes Beispiel dafür, dass das gehen kann. Wir müssen nach dem letzten Strohhalm greifen, sind aber auch nicht blind und bereiten Szenarien für beide Ligen vor. Dass die Wahrscheinlichkeit auf den bitteren Gang gestiegen ist, wissen wir auch. Dem werden wir uns nicht verschließen und auch stellen", sagt Preetz.

19.52 Uhr: Schott ist durch und wurde oft belächelt. Michael Preetz ist an der Reihe. Es gibt sehr viel Applaus! Er wird aufgrund der kurzen Zeit keinen klassischen Geschäftsführerbericht liefern und möchte seine positiven Eindrücke teilen. "Die positive Grundstimmung ist in Duisburg trotz der aktuell schwierigen Situation nicht kaputt zu kriegen." Preetz ist noch immer dabei den Klub, die Stadt und die Strukturen kennenzulernen.

19.48 Uhr: Transfererlöse durch Eigengewächse zu generieren, sei weiterhin das Ziel.

19.45 Uhr: „Wir sind alle frustriert. Es schmerzt zu sehen, wo wir stehen. Wir haben eine katastrophale Hinrunde gespielt. Wir sind auswärts schwach.“ Es gibt Gelächter. Die Gründe seien zum einen die schlechten finanziellen Voraussetzungen. „Es ist schwer, Jahr für Jahr Löcher zu stopfen. So fällt es auch schwer zu planen.“ Schott nennt auch Defizite in der Organisationsstruktur. Man habe zu wenig auf das eigentliche Kerngeschäft abgezielt. Nun spricht er von der Kontaktaufnahme zu Michael Preetz. "Wir haben den richtigen Mann am richtigen Platz."

19.41 Uhr: Jetzt berichtet Ulf Schott über das Sportliche!

19.37 Uhr: "Am NLZ wird nichts verändert", stellt Wald klar! Der Präsident bedankt sich und kommt zum Ende seiner Rede. "Wir müssen alle gemeinsam das Ziel verfolgen, den MSV wieder auf Kurs zu bringen." Ein Mitglied ruft: "An den Fans liegt es aber nicht, Ingo!"

19.35 Uhr: Wald hat die Gründung einer Genossenschaft ins Auge gefasst und nennt das Beispiel St. Pauli. „Im MSV-Umfeld haben Privatpersonen schon mal eine Genossenschaft gegründet. Sie hat 80 Mitglieder, die je 1.000 Euro gezahlt haben.“ Es gäbe allerdings Seitwärtsbewegung und sie stehe vor der Auflösung. Geld von Anteilseignern würde dem MSV in Form eines Darlehens zur Verfügung gestellt werden. Das Ziel: eine Kapitalerhöhung bzw. Liquiditätsstärkung der KGaA. „Wir wollen mit Unternehmen über diese Idee sprechen. Sie würden eine Beteiligung an der Genossenschaft erwerben. Das kann attraktiv für sie sein.“ Natürlich müsse das auch mit dem Investor Capelli besprochen werden.

19.25 Uhr: „In der vierten Liga werden wir die Kosten senken können, aber wir haben auch weniger Einnahmen. Wir haben dennoch den Anspruch, sollten wir absteigen, sofort wieder aufzusteigen“, sagt Wald. 1,5 Millionen Euro Fernsehgeld brechen allerdings weg.

19.22 Uhr: Wald betont die finanzielle Wichtigkeit der Einigung mit Schauinsland.

19.16 Uhr: Der Präsident sagt, was er schon oft gesagt hat: "Wir sind nur in der zweiten Liga überlebensfähig." Es wird getuschelt. Das scheint hier niemand hören zu wollen. Verständlich...

19.06 Uhr: Wald spricht über die Zahlen des e.V. und hebt das NLZ hervor. "Das ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Sechs Spieler sind in die Profi-Mannschaft hereingewachsen. Ein großer Dank an Uwe Schubert und sein Team!"

18.58 Uhr: Die Bilanz-Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2022/23 werden vorgestellt. Hier die wichtigsten Eckdaten, Marvin Schmickler übernimmt: Das Zahlenwerk der KGaA: Die MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA hat die Saison 2022/23 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 3,2 Mio. Euro abgeschlossen. Die Gesamtleistung im Geschäftsjahr 2022/23 beläuft sich auf 13,9 Mio. Euro und ergibt sich aus Umsatzerlösen in Höhe von 12,3 Mio. Euro und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 1,6 Mio. Euro. Der Gesamtaufwand beträgt rund 17,0 Mio. Euro. Das Eigenkapital der MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA beläuft sich zum Stichtag 30.06.2023 auf 6,9 Mio. Euro. Das Zahlenwerk des MSV e.V.: Der Meidericher Spielverein 02 e.V. Duisburg weist zum 30.06.2023 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 0,1 Mio. Euro aus. Zum Stichtag 31. Dezember 2023 hat der MSV 8.430 Mitglieder.

18.55 Uhr: Ulf Schott wird gleich zum Sport sprechen. Wald geht auf die Finanzen ein und bedankt sich bei den Sponsoren, die 3. Liga so lange aufrechterhalten zu haben. "Ohne die Corona-Hilfen wären wir vor zwei Jahren schon wirtschaftlich tot gewesen. Wir versuchen, den MSV lebensfähig zu halten. Es wird aber immer schwerer. In der 3. Liga werden wir keine schwarze Zahl schreiben. Es gibt immer zwischen 2,5 und drei Millionen Euro Verlust."

18.53 Uhr: „Erste Anzeichen von Verbesserung sind zu erkennen. Da kann man drüber lachen. Wir konnten schon gewisse Erfolge erzielen.“ Marvin Schmickler war immer schon kaufmännischer Leiter und steht jetzt in erster Reihe für die Finanzen. Wald: „Wir haben einen starken Unterbau!“ Christian Koke (Marketing) erntet auch viel Lob.

18.50 Uhr: „Klar wollen Sie wissen, sind wir wirtschaftlich und sportlich überlebensfähig? Die Sorgen sind berechtigt und verständlich. Selbstverständlich planen wir alle Szenarien. Der Planungsunterschied ist gar nicht so groß. Da kommen wir später zu“, sagt Wald und bezeichnet Geschäftsführer Michael Preetz als "starken Mann. Er ist das Gesicht des MSV Duisburg!"

18.48 Uhr: „Wir fühlen uns schlecht, Michael Preetz alleine weitermachen zu lassen. Es wäre schade, wenn wir den Weg nicht so weiter bestreiten können. Wir haben ein Fundament geschaffen, das deutlich professioneller ist. Wir sind personell und strukturell deutlich besser aufgestellt als noch vor drei bis vier Monaten. Das sollten wir erhalten. Ich bin guter Dinge, dass es in eine bessere Richtung geht. Wir müssen alle Verantwortlichen unterstützen, damit wir wieder in sicheres Fahrwasser kommen.“ Das war nur Walds Einstieg. Es folgt der eigentliche Bericht.

„Wir sind alle unzufrieden. Die letzten beiden Spiele waren eine Enttäuschung. Die Hoffnung ist dadurch bei einigen zerstört worden. Auch wenn Sie vielleicht vom Stuhl fallen. Unsere verdammte Aufgabe ist es, alles zu tun, um das Unmögliche möglich zu machen. Etwas abzuschenken kann nicht unser Anspruch sein. Ich erwarte von allen, von der Mannschaft, vom Trainer, die Hoffnung zu ergreifen, dass wir den Abstieg verhindern können. Aufgeben ist keine Option.“ Wieder ein verhaltener Applaus.

Ein Mitglied schreit rein: "Die Mannschaft ist nicht hier!"

18.44 Uhr: Wald macht den Weg frei für Neuwahlen: „Wir sind der Überzeugung nach der JHV heute eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuleiten. Dort soll es zur Neuwahl des Vorstands kommen. Das ist das, was erwartet wird. Viele fordern den sofortigen Rücktritt. Den halten wir aber für falsch. Wir stellen uns den Herausforderungen und wollen das Schiff nicht verlassen. Das wäre nicht gut für den Verein und verantwortungslos. Sie sollen entscheiden, wen Sie als Vorstand wünschen. Dem wollen wir gerecht werden."

18.39 Uhr - 5. Bericht des Vorstands: Ingo Wald fällt ein vernünftiger Einstieg schwer. "Wir alle sind emotionalisiert. Wir wissen, dass es alles andere als gut läuft. Es ist klar, dass wir verantwortlich sind für die aufgetretenen Fehlentwicklungen der letzten Monate und zwei bis drei Jahre. Die Verantwortung übernehmen wir und wir werden uns dieser stellen", sagt Ingo Wald.

18.39 Uhr - 4. Genehmigung der Niederschrift über die Mitgliederversammlung vom 22.03.2023: Ebenfalls!

18.37 Uhr - 3. Wahl einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählerkommission: Erledigt!

18.36 Uhr: Die Presse darf bleiben, den verstorbenen Mitgliedern wurde gedacht.

18.34 Uhr - 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung: Die Tagesordnung wird eingeblendet und muss jetzt genehmigt werden. Das ist, wie erwartet, der Fall!

18.32 Uhr: Florian Hermann vom Fan-Radio "ZebraFM" führt heute durch die Versammlung. Im letzten Jahr war es noch Oberbürgermeister Sören Link.

18.31 Uhr: „Es ist nachvollziehbar, dass so viele Leute hier sind“, sagt Wald. Bei der Nennung der sportlichen Leitung kommen direkt „Pfui“-Rufe. „Das kann man so machen, muss man aber nicht“, stellt Wald klar. „Es wird emotionaler als normal. Das ist gut so. Aber wir sollten die Grundregeln beachten“, betont der Präsident. Es gibt Applaus.

18.29 Uhr - 1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden: Es geht los! Präsident Wald begrüßt die Mitglieder.

18.24 Uhr: Die Vorstandsetage ist auf der Bühne angekommen. Es kann nicht mehr lange dauern.

18.18 Uhr: Jetzt kommt hier noch mal ein ordentlicher Schwung an Leuten rein. Die Halle füllt sich. Schwer zu schätzen, ob mehr oder weniger Mitglieder hier sind als im letzten Jahr.

18.14 Uhr: Bernard Dietz nimmt heute auch wieder im Publikum Platz.

18.13 Uhr: Der Vorstandstisch ist immer noch leer.

18.07 Uhr: Die Veranstaltung wird hier wohl um 18.15 Uhr frühestens beginnen.

18.05 Uhr: Ingo Wald tritt vor das Mikrofon und bittet um Geduld. "Es stehen noch zu viele Mitglieder draußen."

18.01 Uhr:

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung

3. Wahl einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählerkommission

4. Genehmigung der Niederschrift über die Mitgliederversammlung vom 22.03.2023

5. Bericht des Vorstandes

6. Bericht des Verwaltungsrates

7. Berichte der Abteilungen

8. Bericht des MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.

9. Bericht der Rechnungsprüfer

10. Aussprache zu den Berichten Ziffer 5. – 9.

11. Entlastung des Verwaltungsrates

12. Entlastung des Vorstandes

13. Wahlen zum Verwaltungsrat

14. Wahlen zum Ehrenrat

15. Wahl von Delegierten für die Vertretung im MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.

16. Anträge 16.1 Änderung von § 4 Beitragshöhe der Beitragsordnung vom 11.06.2014 16.2 Antrag auf Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Wolfram Weber 16.3 Anträge zur Änderung der Vereinssatzung; hier: § 10.13 (neu), § 13.6; § 19.4; § 19.5

17. Verschiedenes

18. Schlusswort des Vorsitzenden

17.58 Uhr: Es ist gefühlt weniger los als vor einem Jahr. Damals waren 500 Mitglieder hier. Vielleicht auch, weil heute keine Wahlen anstehen.

17.56 Uhr: Viele Mitglieder stehen wohl noch draußen in der Schlange. Mal schauen, wann es hier losgeht...

17.52 Uhr: Der erste Gong ertönt, die Tagesordnung liegt uns gleich erst vor.

17.45 Uhr: Wir sind eingetroffen, in 15 Minuten geht's hier los. Die meisten Mitglieder sitzen noch draußen im Vorraum und bewegen sich an den Essensständen. Die Halle füllt sich langsam.

Was die Mitglieder natürlich brennend interessiert: Was passiert, wenn der MSV in die Regionalliga absteigt, wonach es aktuell stark aussieht?

RevierSport ist vor Ort und berichtet live von der Veranstaltung.

Am Mittwoch ab 18 Uhr wird es spannend, denn dann steigt beim MSV Duisburg die Mitgliederversammlung im Theater am Marientor.