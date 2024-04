3. Liga: Die Mitgliederversammlung des MSV Duisburg im Liveticker

Am Mittwoch beginnt um 18 Uhr im Theater am Marientor die Mitgliederversammlung des MSV Duisburg. Wir tickern die Veranstaltung live.

18.29 Uhr - 1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden: Es geht los! Präsident Wald begrüßt die Mitglieder.

18.24 Uhr: Die Vorstandsetage ist auf der Bühne angekommen. Es kann nicht mehr lange dauern.

18.18 Uhr: Jetzt kommt hier noch mal ein ordentlicher Schwung an Leuten rein. Die Halle füllt sich. Schwer zu schätzen, ob mehr oder weniger Mitglieder hier sind als im letzten Jahr.

18.14 Uhr: Bernard Dietz nimmt heute auch wieder im Publikum Platz.

18.13 Uhr: Der Vorstandstisch ist immer noch leer.

18.07 Uhr: Die Veranstaltung wird hier wohl um 18.15 Uhr frühestens beginnen.

18.05 Uhr: Ingo Wald tritt vor das Mikrofon und bittet um Geduld. "Es stehen noch zu viele Mitglieder draußen."

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung

3. Wahl einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählerkommission

4. Genehmigung der Niederschrift über die Mitgliederversammlung vom 22.03.2023

5. Bericht des Vorstandes

6. Bericht des Verwaltungsrates

7. Berichte der Abteilungen

8. Bericht des MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.

9. Bericht der Rechnungsprüfer

10. Aussprache zu den Berichten Ziffer 5. – 9.

11. Entlastung des Verwaltungsrates

12. Entlastung des Vorstandes

13. Wahlen zum Verwaltungsrat

14. Wahlen zum Ehrenrat

15. Wahl von Delegierten für die Vertretung im MSV Duisburg 02 Dachverein e.V.

16. Anträge 16.1 Änderung von § 4 Beitragshöhe der Beitragsordnung vom 11.06.2014 16.2 Antrag auf Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Wolfram Weber 16.3 Anträge zur Änderung der Vereinssatzung; hier: § 10.13 (neu), § 13.6; § 19.4; § 19.5

17. Verschiedenes

18. Schlusswort des Vorsitzenden

17.58 Uhr: Es ist gefühlt weniger los als vor einem Jahr. Damals waren 500 Mitglieder hier. Vielleicht auch, weil heute keine Wahlen anstehen. Die Tagesordnung folgt...

17.56 Uhr: Viele Mitglieder stehen wohl noch draußen. Mal schauen, wann es hier losgeht...

17.52 Uhr: Der erste Gong ertönt, die Tagesordnung liegt uns gleich erst vor.

17.45 Uhr: Wir sind eingetroffen, in 15 Minuten geht's hier los. Die meisten Mitglieder sitzen noch draußen und bewegen sich an den Essensständen. Die Halle füllt sich langsam.

Was die Mitglieder natürlich brennend interessiert: Was passiert, wenn der MSV in die Regionalliga absteigt, wonach es aktuell stark aussieht?

RevierSport ist vor Ort und berichtet live von der Veranstaltung.

Am Mittwoch ab 18 Uhr wird es spannend, denn dann steigt beim MSV Duisburg die Mitgliederversammlung im Theater am Marientor.